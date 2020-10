Obi-Wan Kenobi : Comment Ewan McGregor s’inspire d’Alec Guinness

Ewan McGregor a expliqué comment Alec Guinness influence sa façon de jouer Obi-Wan Kenobi.

Lors d’une récente apparition au Graham Norton Show, interrogé sur sa série préquelle Star Wars, Ewan McGregor, a confirmé que le tournage de la série Obi-Wan Kenobi devrait démarrer l’année prochaine en mars. En outre, il a également parlé de comment il s’est inspiré du jeu original d’Alec Guinness qui a joué le personnage avant lui dans la franchise. Il explique comment il l’a influencé.

« La chose amusante de faire [ces films] en premier lieu, quand j’étais beaucoup plus jeune, était d’essayer d’imaginer Alec Guinness – comment jouerait-il ces scènes en tant que jeune homme », a déclaré McGregor. « Et cela m’a conduit à regarder beaucoup de son travail précédent, que je n’avais jamais vu auparavant. Des films brillants, des films merveilleux dans lesquels il a été … et j’ai passé un super bon moment à l’étudier dans ces films. »

Il ajoute : « Je me rapproche de lui en âge et ce sera mon défi d’essayer de le rencontrer à mi-chemin. J’adore Alec Guinness, je ne l’ai jamais rencontré, mais je l’aime à travers son travail et c’est un grand honneur d’essayer de faire semblant d’être lui. »

Deborah Chow, qui a déjà travaillé sur The Mandalorian réalisera tous les épisodes de la mini série Obi-Wan Kenobi pour Disney+. Quant au nombre d’épisodes, cela n’est pas clair pour le moment, il reste à déterminer.

On sait très peu de choses sur cette série limitée qui verra donc le retour d’Ewan McGregor dans le rôle principal. Si la production démarre dans les mois à venir, la série devrait être disponible sur la plateforme Disney+ courant 2021.

Source : BBC / Crédit ©Lucasfilm