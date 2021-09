Hawkeye : Photo de Kate Bishop avant l’arrivée du trailer

Alors que le premier teaser trailer de Hawkeye devrait arriver incessamment, Hailee Steinfeld partage une photo de son personnage Kate Bishop.

Mise à jour : La bande-annonce est à voir ici

La série Hawkeye va enfin se dévoiler un peu avec un premier trailer qui devrait arriver entre aujourd’hui et demain. Pour faire patienter les fans, Hailee Steinfeld, nouvelle venue dans le MCU, a partagé une photo de son personnage Kate Bishop, la protégée de Clint Barton.

Elle rejoint Jeremy Renner qui a aussi teasé l’arrivée du trailer sur les réseaux sociaux.



Dans la série qui se déroule durant la période de Noël, l’ex-Avenger à la retraite offre son arc et ses flèches à Bishop. Après des années d’entraînement et d’émulation de Barton, la jeune archère « recherche des moyens de mettre en œuvre ces compétences », a déclaré la productrice Trinh Tran (Avengers: Endgame) à TV Guide. « C’est alors qu’elle rencontre Clint, qui n’a aucune idée de qui elle est et ne comprend pas vraiment son obsession pour lui. »

Renner décrit Bishop comme une « môme de 22 ans » et une « grande fan de Hawkeye » qui a « une manière merveilleusement ennuyeuse et tout aussi charmante à son sujet, parce qu’elle est une fangirl de Hawkeye ».

La distribution comprend également Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et la nouvelle venue Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez.

Composée de 6 épisodes, Hawkeye est supervisé à l’écriture par Rhys Thomas et est réalisé par le duo Bert et Bertie.

Hawkeye arrivera le 24 novembre sur Disney+.

Source : ComicBook / Crédit ©Disney+