Superman & Lois : Superman aura un nouveau costume dans la série

Le créateur de Superman & Lois tease un nouveau costume pour le super-héros dans la nouvelle série de l’Arrowverse.

La nouveauté Superman & Lois a eu droit à son panel durant le DC FanDome. Le duo principal Elizabeth Tulloch et Tyler Hoechlin étaient présents avec Todd Helbing, le créateur et showrunner de la série et ils sont discuté de ce qui attend le public quand la série démarrera l’année prochaine.

Si Clark et Lois se battront contre les méchants, leur plus grand challenge sera d’élever leurs garçons à Smallville. « Je pense qu’en tant que père qui a deux garçons, cela me semblait être un très bon moyen d’apporter une expérience personnelle et juste de raconter une histoire vraiment différente », a déclaré Todd Helbing au DC Fandome.

Le créateur de Superman & Lois a déclaré que la nouvelle série CW différerait des itérations précédentes de l’histoire de Superman. Les événements se passent après le crossover Crisis on Infinite Earths, Superman & Lois verra Clark Kent et Lois Lane vivre leur vie de famille avec leurs deux adolescents à Smallville. La série se concentre sur deux personnages emblématiques de DC alors qu’ils naviguent dans les différentes pressions liées au fait d’être des parents qui travaillent.

Le showrunner a également dévoilé que Superman aura un nouveau costume, différent de celui qu’il portait durant les crossovers. « À l’origine, [Hoechlin] est venu pour les crossovers et ce costume n’a pas été conçu pour être utilisé toute une saison. Et je pense que dans tout ce dont nous parlions, nous prenons un nouveau départ, » dit Helbing. « Il y aura un costume de Superman vraiment badass dans cette série qui nous excite beaucoup. »

Jordan Elsass et Alexander Garfin ont été castés pour jouer les fils du couple, Jonathan et Jordan Kent. Dylan Walsh a aussi rejoint la série dans le rôle du Général Sam Lane, le père de Lois. Et pour finir, Emmanuelle Chriqui sera Lana Lang.

Superman & Lois est attendu pour début 2021 sur la CW.

Crédit ©CW/Warner Bros