Brooklyn Nine-Nine saison 8 : Un personnage démissionne dans la saison finale (Spoilers)

A la suite du meurtre de George Floyd, un des personnages décide de quitter la police dans le premier épisode de la saison finale de Brooklyn Nine-Nine. Spoilers.

La fin de Brooklyn Nine-Nine est très proche. Après 16 mois d’absence, la comédie policière a repris du service pour sa huitième et dernière saison. Comme cela a été annoncé l’année dernière, la série a pris du recul et elle n’hésite pas à refléter sur les crises du monde réel à savoir les violences policières et la pandémie. Et sans jamais perdre de son humour, Brooklyn Nine-Nine traite de ces sujets avec intelligence et tact.

Après le meurtre de George Floyd, Rosa décide de quitter la police de New York et devient détective privée, spécifiquement pour aider les victimes de brutalités policières. Lors du premier épisode (NBC en a diffusé 2), Jake propose de l’aider avec sa cliente, Aisha Fulton (Shawntay Dalon), une femme noire qui fait face à une fausse accusation pour avoir résisté à l’arrestation après avoir été agressée par deux agents en uniforme du 74e commissariat.

Mais les efforts de Jake et Rosa pour traduire ces mauvais policiers en justice échouent – d’abord par le chef du syndicat de la police Frank O’Sullivan (joué à merveille par John C. McGinley de Scrubs), qui empêche Jake et Rosa de parler à une rookie pour corroborer la version des événements d’Aisha; puis par l’ancien sergent de Jake, la capitaine Lamazar de la 74e (Rebecca Wisocky de Devious Maids), qui détruit les images de la caméra corporelle de l’arrestation de la jeune femme.

Un système brisé

Lamazar explique à Jake et Rosa qu’il y a des problèmes systémiques en jeu, et elle n’est pas prête à se battre pour cette affaire et à risquer sa carrière en tant que l’une des rares femmes capitaines du NYPD. Elle s’assure cependant que les charges contre Aisha soient abandonnées, mais cela ne règle pas le problème de fond. La série fait ici la démonstration des problèmes systémiques encrés dans la police. C’est un cercle vicieux et il est parfois bien difficile d’avoir gain de cause dans un système qui est fait pour bénéficier certaines personnes et pas d’autres.

Rosa dit à Jake que démissionner des forces de police était la chose la plus difficile qu’elle ait jamais faite. « J’ai abandonné ma carrière, mes amis, toute ma vie », dit-elle. « Mais je l’ai fait parce que je ne pouvais plus ignorer ce dont je faisais partie. » Jake exprime également des émotions mitigées sur ce que cela signifie d’être un flic en 2021 et passe une grande partie de l’épisode à projeter ses insécurités sur Rosa. Il aimerait croire qu’il peut encore faire du bon travail en tant qu’inspecteur de police, mais il a maintenant vu de ses propres yeux à quel point le système est brisé.

De même, Charles fait une introspection et dans ses efforts pour être antiraciste, il en fait un peu trop. Après avoir accidentellement envoyé 10 000 dollars à Terry en « réparations » (il voulait lui envoyer 100 $), Boyle promet de calmer les choses et d’être un allié moins performatif en liant les gestes à la parole. Les cœurs de Jake et Charles sont à la bonne place, ce sont des bonnes personnes mais il est parfois bon de savoir se taire et écouter pour comprendre la situation. Evidemment, la série ne peut pas régler les problèmes de la police, mais c’est déjà ça de dire qu’il y a un problème de racisme systémique dans les institutions.

Holt déprimé

Pendant ce temps, Amy qui est de retour après un congé de maternité prolongé (avec le saut dans le temps effectué, le bébé Mac devrait être bien plus grand qu’il ne le montre, mais c’est un autre problème), réalise que beaucoup de choses ont changé en son absence. Pour commencer, Hitchcock a pris sa retraite et réside maintenant au Brésil après s’être fait avoir par une cam girl ! Mais ne vous inquiétez pas: le meilleur ami de Scully est toujours très présent, via FaceTime. Mais ce qui dérange le plus Amy, c’est un changement dans ses rapports avec le capitaine Holt.

Elle découvre que Holt agi différemment en raison d’un changement dans sa vie privée : lui et Kevin se sont séparés. Dans une scène absolument crève-cœur et brillamment interprété par André Braugher (donnez-lui un Emmy Award, bon sang !), Raymond explique au Sgt. Santiago que ça a été « une année difficile pour être un homme noir, un capitaine de police et un humain ». Il a été « poussé dans ses retranchements, émotionnellement et physiquement », et cela a eu un impact considérable sur son mariage.

En effet, la relation de Holt et Kevin semble irréparable au milieu des premiers efforts de Jake et Terry pour les piéger façon « Parent Trap » lors d’un voyage dans la « maison du lac » de Holt, mais « Papa Holt » et « Papa Kevin » décident finalement de se donner une chance en consultant un conseiller conjugal avant de régler leurs problèmes.

Equilibre parfait

Cette dernière saison (qui ne contient que 10 épisodes) commence vraiment très bien. Le choix de la série de tacler les problèmes de la vie réelle était risqué parce que certains téléspectateurs n’aiment pas nécessairement quand les séries (surtout les comédies) abordent covid et les violences policières. Cependant, Brooklyn Nine-Nine a fait le bon choix et l’a fait avec brio et surtout avec beaucoup de cœur.

L’humanité des personnages ressort, ce ne sont pas des robots qui balancent blague sur blague sans esprit. Avec profondeur, ces deux premiers épisodes font réfléchir mais ils font toujours rire parce que la série ne perd jamais son objectif, celui d’amuser son public et si elle peut le faire en leur touchant leur conscience, c’est encore mieux. L’équilibre entre sujets sérieux et humour est parfait et on en redemande. La série nous manquera quand elle sera terminée.

A raison de deux épisodes par semaines, Brooklyn Nine-Nine est diffusée chaque Jeudi sur NBC et est disponible en US+24 sur MyCanal.

Crédit ©NBC