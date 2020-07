Glee : Naya Rivera toujours disparue, Heather Morris se porte volontaire pour les recherches

Naya Rivera n’a toujours pas été retrouvée, sa co-star de Glee et amie Heather Morris se port volontaire pour les recherches.

Mercredi dernier, l’actrice et chanteuse Naya Rivera a disparu dans un horrible accident alors qu’elle était sur un bateau sur un lac avec son fils de 4 ans. Les autorités l’ont malheureusement déclarée morte et cela fait 5 jours qu’ils sont à la recherche de son corps. En raison de la profondeur du lac et des débris qui se trouvent au fond, il est possible qu’elle ne soit jamais retrouvée.

Sa collègue de Glee et amie Heather Morris a proposé son aide aux autorités pour aider à retrouver Rivera. Ce week-end, elle a tweeté et demandé à la police de Ventura Country si elle pouvait : « mener une mission de recherche et de sauvetage à pied avec un petit groupe d’amis » au lac Piru, dernier lieu connu de Rivera.

« Je comprends que votre équipe fait tout ce qui est en son pouvoir, mais nous nous sentons impuissants, impuissants et nous voulons aider de quelque manière que ce soit. J’ai laissé un message au département du sauvetage et de l’air aujourd’hui, et je rappellerai demain. Merci », a tweeté Morris au bureau du shérif du comté de Ventura.

My name is Heather Morris, I’m Nayas close friend and co-worker, and I’m trying to conduct an on foot search and rescue mission along with a small group of friends at Lake Piru. I understand your team is doing EVERYTHING in their power, but we are feeling helpless, powerless and — heather (@HeatherMorrisTV) July 12, 2020

Morris a continuellement utilisé les réseaux sociaux pour commenter la disparition de Rivera, encourageant les fans à garder la star disparue dans leurs pensées et leurs prières, en plus de remercier ceux « qui travaillent sans relâche en ce moment à la recherche et au rétablissement de notre Naya. »

I have spoken to Sheriff Eric Buschow and rest assured they are using every single one of their resources to locate our Naya. I have full confidence that they’re doing everything they can, and probably more. We will hold off on the citizen search and rescue until we get the go — heather (@HeatherMorrisTV) July 12, 2020

Amber Riley, qui jouait Mercedes dans Glee demande aux fans d’être respectueux et de concentrer leur énergie sur Naya, pas sur le reste des acteurs de la série : « Montrer du respect. Toute notre énergie va à aider à trouver Naya et à prier pour son retour en toute sécurité et pour sa famille. Personne ne doit à personne une performance de chagrin en ligne. C’est très réel et dévastateur. Concentrez-vous sur Naya et sa famille. Pas nous. Nous ne sommes pas importants pour le moment. »

Show some respect. All our energy is going toward helping find Naya and praying for her safe return and for her family. No one owes anyone online a performance of grief. This is very real and devastating. Focus on Naya and her family. Not us. We don’t matter right now. — Amber Patrice Riley (@MsAmberPRiley) July 12, 2020

De son côté, Kevin McHale (Artie) demande aussi aux fans de respecter la famille de l’actrice : « Je ne peux pas commencer à comprendre ce que la famille de Naya doit ressentir. Je sais que le reste d’entre nous est complètement anéanti, mais pas sans espoir. Veuillez respecter sa famille et leur intimité en ce moment. Veuillez ne pas juger ceux qui ne montrent pas leur peine sur les réseaux sociaux. »

I cannot begin to understand what Naya’s family must be feeling. I know the rest of us are completely shattered, but not without hope. Please respect her family & their privacy in this moment. Please refrain from judging those who don’t show their pain on social media. ♥️ https://t.co/DXsUj3qdCh — Kevin McHale (@druidDUDE) July 12, 2020

Naya Rivera a été portée disparue pour la première fois mercredi 8 juillet après avoir loué un bateau sur le lac Piru en Californie pour aller nager avec Josey, son fils de quatre ans. Lorsque l’actrice n’est pas revenue à l’heure, les employés du stand de location ont trouvé son fils seul dans le bateau sans aucun signe de Rivera, et une recherche a suivi.

Heather Morris a joué Brittany S. Pierce, l’intérêt amoureux de Santana Lopez le personnage de Naya Rivera dans la série musicale Glee. Après la fin de Glee en 2015, Rivera a joué la femme de chambre Blanca Alvarez dans Devious Maids. Elle a ensuite joué dans la série de danse Step Up : High Water. Après deux saisons sur YouTube, la série a été reprise par Starz. Rivera devait revenir dans la troisième saison.

Source : TVLine / Crédit ©DR