CW : Superman & Lois et All American Homecoming renouvelées ; Gotham Knight annulée

La CW renouvelle Superman & Lois et All American Homecoming pour des saisons raccourcies et annule Gotham Knight.

La CW a enfin pris ses dernières décisions concernant les trois séries dont les avenirs étaient encore en suspens.

Tout d’abord, que les fans de Superman & Lois se rassurent, la série reviendra bien pour une saison 4 l’année prochaine. Cependant, elle aura moins d’épisodes puisque la chaîne n’a commandé que 10 épisodes. Cela est-il le signe d’une saison finale ? On attend de voir.

Il en est de même pour la série All American Homecoming dont l’avenir était incertain depuis la fin de la saison 2 en mars, cependant, la spin-off universitaire de All American reviendra bien pour une saison 3 de 13 épisodes.

Cela laisse Gotham Knight sur le carreau puisque la série DC ne reviendra pas pour une saison 2. Actuellement diffusée sur la chaine (mais en pause cette semaine), la série se terminera le 27 juin prochain.

« Nous sommes ravis de ramener All American: Homecoming et Superman & Lois sur The CW », a déclaré Brad Schwartz, le nouveau président des divertissements de la chaîne, dans un communiqué. « Ces séries sont deux de nos meilleures performances sur nos plateformes linéaires et numériques avec certaines des bases de fans les plus passionnées de toute la télévision. Nous sommes reconnaissants de nos partenaires de Warner Bros. Television et Berlanti Productions pour leur collaboration continue, et nous ne avons hâte d commencer les nouvelles saisons. »

Superman & Lois et All American Homecoming rejoignent All American et Walker, portant à quatre la liste des séries originales de la CW qui seront de retour la saison prochaine. La chaine a changé de stratégie avec moins de séries originales et diffusera un grand nombre de programmes non scriptés ainsi que des séries achetées à d’autres pays (Canada, Australie, UK…).

