Doctor Who saison 14 : Des méchants des comics pour les 60 ans de la série

Des méchants tirés des comics de Doctor Who seraient présents dans l’épisode spécial des 60 ans de la série avec David Tennant.

L’épisode spécial des 60 ans de Doctor Who est actuellement en production et des photos ont été postées sur les réseaux sociaux par des fans impatients de découvrir ce que Russell T. Davies leur réserve pour son retour.

Pour le moment, on sait que David Tennant et Catherine Tate (Donna) seront de retour pour ce spécial. On sait également que Yasmin Finney (Heartstopper) a été casté dans le rôle d’une jeune fille nommée Rose (un prénom bien connu des fans de la série). Selon plusieurs sources, Bernard Cribbins reviendra aussi dans le rôle du grand-père de Donna.

Cet épisode spécial, écrit par Russell T. Davies et réalisé par Rachel Talalay, devrait voir la présence de méchants tirés des comics de Doctor Who. Ces rumeurs proviennent de photos qui circulent sur la toile, montrant le casting, un taxi noir et quelques véhicules UNIT.

Des images ont circulé sur les réseaux sociaux d’un cascadeur vêtu du costume de David Tennant conduisant une créature à fourrure blanche dans le taxi. Une autre vidéo très partagée a vu un acteur en costume d’insectoïde escorté jusqu’au lieu de tournage sous un parapluie.

La créature à la fourrure blanche dans le taxi et l’insectoïde sous le parapluie rappellent incroyablement les créatures d’une bande dessinée emblématique du quatrième Docteur. Publié à l’origine en 1980 dans les pages de Doctor Who Weekly, « Doctor Who and the Star Beast » a introduit Beep the Meep dans la tradition de Doctor Who, une petite créature blanche ressemblant à un lapin avec un côté obscur.

« Doctor Who and the Star Beast » a également présenté The Wrarth Warriors, des policiers insectoïdes dont la mission est de rendre justice aux Meeps. Les crêtes à l’arrière du costume prises en photo et la présence du costume de style Beep blanc moelleux susmentionné suggèrent fortement que ces créations des comics sont sur le point de faire leurs débuts à l’écran dans Doctor Who après 42 ans.

Deux des méchants du 60ème anniversaire seraient tout droit sortis des comics #DoctorWho des années 80, selon The Mirror. « Beep the Meep » et les « Wrarth Warriors » feraient partie d’un spécial du 60ème anniversaire, et on les aurait même déjà aperçus sur des photos de tournage. pic.twitter.com/o7wGdp1mHZ — PeloteBasque (@BasquePelote) June 13, 2022

Il reste un épisode avec Jodie Whittaker dans le rôle principal, qui sera diffusé à la fin de l’année, avant que Ncuti Gatwa devienne le nouveau Docteur l’année prochaine.

Source : The Mirror, ScreenRant / Crédit ©DR/BBC