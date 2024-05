Doctor Who saison 1 : Théorie sur un aspect de l’épisode 2 qui divise les fans

Un aspect de l’épisode 2 de Doctor Who divise les téléspectateurs mais pourrait avoir son importance plus tard. Spoilers.

Depuis ce samedi, Doctor Who est enfin de retour avec un nouveau Docteur incarné par Ncuti Gatwa et une nouvelle acolyte jouée par Millie Gibson. Pour le lancement de cette nouvelle version sur la BBC au Royaume-Uni et sur Disney+ dans le reste du monde, deux épisodes (Les Bébés de l’Espace et L’accord du Diable), ont été dévoilés dans la nuit de vendredi à samedi.

Le premier épisode assez décalé (mais totalement dans l’esprit de Russell T. Davies), a vu le Docteur et Ruby venir en aide à des bébés de l’espace dans un futur très lointain, puis dans le second, le duo a eu affaire à Maestro, une entité diabolique incarnée par Jinx Moonson qui a fait de la musique son arme.

Si le premier épisode était perché avec des bébés qui parlent, le deuxième a certainement suscité pas mal de discussions à cause d’un aspect particulier de l’épisode : briser le quatrième mur. En effet, tout au long de l’épisode, il y a quelques instants au cours desquels la série reconnait son statut d’oeuvre fictive et voit les personnages briser le quatrième mur, cette technique où les acteurs s’adressent directement au public.

Le premier de ces moments est arrivé juste avant le générique d’ouverture de la série – avant que la partition habituelle puisse être entendue, Maestro regarde directement la caméra et joue les premières mesures de la musique thème de Doctor Who sur un piano. Le générique transitionne ensuite dans l’épisode et peut être entendue par le Docteur et Ruby à travers le jukebox du TARDIS.

Both of these transitions are peak #DoctorWho. What a start to the series pic.twitter.com/iJZceLtoav — Lewis (@lewiisjefferies) May 11, 2024

Plus tard, le thème de la série est à nouveau entendu par le Docteur qui a l’air confus et dit : « Je pensais que c’était non-diégétique. »

La musique non diégétique est une musique composée qui accompagne une scène et n’existe pas dans le monde fictif, tandis que la musique diégétique est une musique entendue par les personnages d’une scène.

Certaines personnes ont apprécié que la série brise le quatrième mur, tandis que d’autres ont moins aimé – mais beaucoup ont conclu que ce détail semble être un thème de la saison et pensent qu’il sera lié à quelque chose de plus grand à mesure que la série progresse.

« Qu’est-ce qui se passe avec cette rupture du quatrième mur ? Intriguant, n’est-ce pas », a écrit un fan sur les réseaux sociaux.

Un autre a déclaré qu’il « aime la façon dont » cet arc particulier « est méta et comment il brise le quatrième mur », tandis qu’un fan a suggéré que les événements passés ont modifié l’univers que les fans de Doctor Who voient maintenant.

On peut lire : « Quoi que le Flux et le sel de 14 aient fait, c’est vraiment la merde dans l’univers. Effets papillon, manifestations de mémoire, musique diégétique, ruptures constantes du quatrième mur et panthéon des dieux. Ce n’est pas le même univers que The Star Beast » (l‘épisode spécial diffusé en novembre dernier).

Alors sommes-nous dans un nouvel univers différent du précédent ? Est-ce que cette rupture du quatrième mur sera chose récurrente durant la saison ? Est-ce un point qui aura son importance par la suite dans l’intrigue même de la série ?

Une chose qui est assez certaine est que cette nouvelle itération de Doctor Who, depuis l’épisode de Noël, embrasse pleinement le réalisme magique. Le ton a changé, Russell T. Davies est revenu avec la détermination de bouger les choses et porter le téléspectateur vers de nouveaux horizons et un nouveau sens fantaisiste.

Un nouvel épisode de Doctor Who, est disponible chaque semaine dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin sur Disney+.

Crédit ©BBC/Disney+