The Continental : Premier trailer de la série spin-off de John Wick

Découvrez les premières images de The Continental, série spin-off de John Wick avec un jeune Winston dans les années 70.

The Continental, la série spin-off de John Wick centrée sur le fameux hôtel d’assassins, dévoile enfin sa première bande-annonce officielle, révélant le retour de Winston. Le premier film John Wick a montré un aperçu d’un vaste monde d’assassins en marge de la société et présentait le mystérieux hôtel The Continental, une institution dirigée par Winston (Ian McShane) qui fonctionne avec des pièces d’or et offre un refuge aux membres de la communauté.

Au rythme de la chanson disco emblématique « I Feel Love« , le teaser montre de brefs aperçus des activités de divers assassins dans le New York des années 1970 avant de révéler un plan inquiétant du jeune Winston (Colin Woodell) arrivant à l’hôtel.

En plus de ce teaser, Peacock (la plateforme qui diffusera la série aux Etats-Unis), a également révélé que The Continental arrivera en septembre et a partagé une toute nouvelle affiche avec le jeune Winston (de dos) à voir ci-dessous.

La bande-annonce ne révèle pas grand-chose sur l’intrigue de The Continental, mais le synopsis taquine à quel point Winston sera important pour la série. Il est peut-être plus jeune, mais il a tout de même un passé sombre, et les événements de la série vont inexorablement l’y replonger.

Dans le cadre de son voyage plein d’action, Winston travaillera pour atteindre le sommet et reprendre l’hôtel lui-même, ce qui signifie que la chaîne hôtelière internationale pourrait fonctionner d’une manière totalement différente de celle des films John Wick à son arrivée.

Aux côtés de Woodell, au casting de la série on trouve Mel Gibson (Cormac), Mishel Prada (KD), Ben Robson (Frankie), Hubert Point-Du Jour (Miles), Nhung Kate (Yen), Jessica Allain (Lou), Jeremy Bobb (Mayhew) et Peter Greene (Oncle Charlie). Ayomide Adegun sera également présent en tant que jeune Charon, le personnage interprété par feu Lance Reddick dans les films originaux.

Composée de trois parties,la série The Continental sera diffusée en France sur Prime Video en septembre prochain.

The Continental – Teaser trailer

Source : Deadline / Crédit ©Peacock/Lionsgate