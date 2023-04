Game of Thrones : HBO commande une nouvelle série préquelle avec Dunk et Egg

HBO commande A Knight of the Seven Kingdoms The Hedge Knight, une prequelle de Game of Thrones basée sur le livre Dunk and Egg de George R.R. Martin.

Le livre Dunk and Egg de George R.R. Martin n’aura pas une adaptation directe comme c’était initialement prévu, mais HBO annonce qu’ils produiront une série préquelle de Game of Thrones avec les personnages de ces nouvelles. Cette nouvelle série s’intitulera A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight.

Cette annonce a été faite hier durant la conférence de lancement de Max, le nouveau service streaming de Warner Bros Discovery qui combine les plateformes HBO Max et Discovery+.

La série sera écrite et produite par Martin et Ira Parker. Ryan Condal, qui est actuellement le showrunner de House of the Dragon et Vince Gerardis seront également producteurs exécutif.

« Un siècle avant les événements de Game of Thrones, deux héros improbables ont erré dans Westeros », lit-on dans la logline officielle. « Un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan le Grand (alias Dunk) et son petit écuyer, Egg. Situé à une époque où la lignée Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n’est pas encore sorti de la mémoire vivante, de grands destins, des ennemis puissants et des exploits dangereux attendent tous ces amis improbables et incomparables. »

Clairement, HBO ne compte pas lâcher sa franchise « poule aux œufs d’or » qui a dominé ses programmes pendant des années. Cette série rejoint donc House of the Dragon qui reviendra prochainement pour une saison 2.

Pour le moment, aucune nouvelle de la série centrée sur Jon Snow n’a été donnée.

