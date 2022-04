Obi-Wan Kenobi : Le scénariste tease “une période sombre de la galaxie”

Le scénariste de la série Star Wars Obi-Wan Kenobi explique qu’elle se déroule durant “une période sombre de la galaxie”.

La prochaine aventure télé de Star Wars sera centrée sur Obi-Wan Kenobi. Joby Harold, le scénariste de la série s’est récemment confié sur l’état de la galaxie alors que les fans renoueront avec le fameux personnage de la saga Star Wars incarné par Ewan McGregor.

Dans une interview à EW, Harold explique : « Cela se passe 10 ans après La Revenge des Sith, à une époque sombre dans la galaxie. L’Empire est en plein essor. Et toutes les horreurs qui accompagnent l’Empire se manifestent dans toute la galaxie. Et l’Ordre Jedi tel que nous le connaissons est pratiquement en train d’être anéanti. Ainsi, tout ce qui se trouvait dans les préquelles s’est effondré. »

Et ce n’est pas tout, « Les Jedi survivants sont en fuite », explique Harold, « et ils se cachent. Et Vador et ses inquisiteurs les poursuivent jusqu’au bout de la galaxie. »

Ce sera ainsi la situation lorsque le public reprendra les choses avec le héros titulaire. « Dans ce monde fataliste sans espoir, nous trouvons peut-être le plus célèbre de tous nos Jedi survivants qui se cachent et luttent avec cette foi qui définit les Jedi, et veulent s’y accrocher et espèrent retrouver cette foi dans ce genre de monde sans espoir, » dit Harold.

Période de transition

Ce sera une transition d’un monde sans espoir à Un Nouvel Espoir pour le héros : « Dans cet environnement et cette galaxie, sa foi est mise à l’épreuve », dit Harold. « Et il entreprend un voyage qui lui permet de passer de ce personnage que nous avons vu dans la dernière des préquelles, où [McGregor] avait vraiment l’impression d’incarner Obi-Wan Kenobi à un degré assez extraordinaire, et se termine avec lui comme la version la plus finie que Sir Alec Guinness a donné au monde dans Un nouvel espoir. »

« Et donc en cette période très spécifique de l’histoire de Star Wars, lorsque les Jedi sont en fuite, nous pouvons en quelque sorte nous tenir à côté et regarder Obi-Wan alors qu’il dirige les choses et doit survivre à une expérience assez extraordinaire. »

Harold parle également du lien à Anakin Skywalker et comment il définit une partie d’Obi-Wan : « Obi-Wan est défini par son passé dans une assez grande mesure », reconnaît Harold. « Je veux dire, Obi-Wan et Anakin [Hayden Christensen] partagent tellement de temps d’écran ensemble. Ils sont si proches que tout ce qu’il a vécu et tout ce qui s’est passé avec Anakin ne peut que le définir. Et nous rencontrons un homme qui est très défini par cette histoire, qu’il le veuille ou non. »

Il termine en disant qu’ « Une partie du voyage de ce qu’il traverse consiste à réconcilier ce passé et à le comprendre et à comprendre sa place dans celui-ci. Et ce voyage et les endroits où il doit aller émotionnellement et physiquement, et certaines de ces batailles qu’il doit mener, ont beaucoup à voir avec ce passé et la compréhension de qui il était, sa part dans sa propre histoire, dans l’histoire des autres. »

Obi-Wan Kenobi arrive le 27 mai sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Disney