The Walking Dead Dead City : Premières images de la série avec Maggie et Negan

Premières images de la série The Walking Dead Dead City avec Maggie et Negan.

The Walking Dead Dead City est la série spin-off qui réunit les ex ennemis devenus alliés, Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Des années après leur trêve dans le final de la série The Walking Dead, la première saison de six épisodes voit le duo dysfonctionnel traquer les rues de la grosse pomme infestée de zombies à la recherche d’un tueur notoire. Lorsque le fils de Maggie, Hershel Rhee (Kien Michael Spiller), est kidnappé, Maggie et Negan partent à l’assaut de Manhattan, une ville en ruine depuis longtemps coupée du continent.

Les premières images de la série qui sera diffusée en juin, ont été dévoilées par la chaine AMC. On y découvre notamment un nouveau personnage joué par Gaius Charles.

Selon AMC, « Des années se sont écoulées depuis la dernière fois que nous avons vu Maggie et Negan, et ils doivent maintenant former une alliance afin d’accomplir une mission dangereuse. Maggie et Negan se rendent sur l’île de Manhattan, qui, après avoir été isolée depuis le début de l’apocalypse des marcheurs, a développé ses propres menaces uniques.

Pendant qu’ils sont dans la ville, Maggie et Negan rencontrent des New-Yorkais, échappent à un maréchal au passé troublé et traquent un tueur notoire. Mais alors que le couple s’enfonce dans les profondeurs de la ville infestée de marcheurs, il devient évident que les traumatismes de leur passé tumultueux peuvent s’avérer tout aussi menaçants que les dangers du présent. »

Aux côtés des vétérans de Walking Dead Cohan et Morgan, Dead City met en vedette Gaius Charles (Grey’s Anatomy) en tant que maréchal Perlie Armstrong, Jonathan Higginbotham (The Blacklist) en tant que Tommaso, Mahina Napoleon (NCIS: Hawai’i) en tant que Ginny et Željko Ivanek (Damages) dans le rôle du Croate.

Rendez-vous en juin prochain pour The Walking Dead : Dead City.

Crédit ©AMC