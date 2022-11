Zen Grogu et les Susuwatari : Studio Ghibli et Lucasfilm s’associent pour un court métrage

Studio Ghibli et Lucasfilm s’associent pour Zen : Grogu et les Susuwatari, un court métrage inédit pour les 3 ans de Disney+ et de la série The Mandalorian.

C’est à une surprise longtemps cachée que Disney+ convie aujourd’hui tous les fans de la série Lucasfilm The Mandalorian.

Fruit de la collaboration des artistes japonais de Studio Ghibli et américains de Lucasfilm, le court métrage d’animation inédit Zen : Grogu et les Susuwatari fait ses premiers pas sur la plateforme à l’occasion du 3ème anniversaire de son lancement (aux Etats-Unis), mais aussi de la série à succès issue de l’univers Star Wars : The Mandalorian.

Mis en scène par Katsuya Kondo et en musique par Ludwig Göransson, Zen : Grogu et les Susuwatari, crée en animation traditionnelle à la main, est proposé en exclusivité aux abonné(e)s de Disney+.

Zen : Grogu et les Susuwatari est à retrouver dès maintenant en exclusivité sur Disney+.

Crédit ©Disney+