NCIS : Départ de Mark Harmon alias Gibbs après plus de 18 saisons

Mark Harmon alias Gibbs, quitte la série NCIS après plus de 18 saisons.

C’est la fin de l’aventure NCIS pour Mark Harmon. Après avoir incarné l’agent spécial Jethro Gibbs pendant plus de 18 saisons, Harmon a rendu son badge.

Harmon avait l’intention de partir après la saison dernière, mais il a appris que s’il le faisait, CBS pourrait ne pas renouveler NCIS. Il avait alors a accepté de revenir dans une capacité limitée, pour seulement quelques épisodes.

Effectivement, dans le quatrième épisode de la saison 19, après avoir résolu son affaire, Gibbs a décidé de ne pas reprendre son badge, arme et travail, lorsqu’il que le directeur Vance lui propose de revenir. Il décide de rester sur place «au milieu de nulle part», en Alaska, où cet arc à plusieurs épisodes l’avait récemment conduit.

Le showrunner de NCIS, Steve Binder, a déclaré dans un communiqué : « En tant que producteur exécutif et cher ami, Mark continue de faire partie intégrante de la série. Notre étoile du nord est toujours restée fidèle à nos personnages, et cette vérité a toujours guidé les histoires que nous racontons et où vont ces personnages. Donc, en ce qui concerne l’avenir de Gibbs, comme les fans de longue date de la série l’ont peut-être remarqué au fil des ans… vous pouvez compter sur Leroy Jethro Gibbs. »

Notez que ce n’est peut-être pas la dernière apparition de Mark Harmon. « Mark a toujours fait partie de la série, Mark fera toujours partie de la série », a déclaré Kelly Kahl, la présidente des divertissements de CBS. « En ce qui concerne ses apparitions à l’antenne, nous devrons simplement voir comment cela se déroulera à l’avenir. »

Leroy Jethro Gibbs n’est donc pas parti pour toujours.

NCIS est diffusé en France sur M6.

Source : Deadline / Crédit ©CBS