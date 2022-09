Daredevil Born Again : Charlie Cox veut une réunion avec Tatiana Maslany / She-Hulk

Charlie Cox espère que Tatiana Maslany, fera une apparition en tant que Jennifer Walters/ She-Hulk dans Daredevil: Born Again qu’il qualifie de nouveau départ.

La série She-Hulk est en pleine diffusion sur Disney+ et s’il n’est pas encore apparu, nous savons que Charlie Cox y reprend son rôle de Matt Murdock/ Daredevil avant de revenir dans une nouvelle série consacré à son personnage Daredevil Born Again.

Charlie Cox était présent à la D23 Expo de Disney où il a abordé le statut de Daredevil dans le MCU dans une interview avec Extra. L’acteur dit qu’il n’a pas encore vu de scénario pour la série à venir, donc il ne sait vraiment pas exactement ce qui va se passer avec Matt Murdock et quels autres personnages du MCU pourraient le rejoindre.

Lorsqu’on lui a donné le choix de nommer n’importe quel personnage de Marvel, il aimerait venir pour une apparition spéciale dans Daredevil: Born Again, Cox à nommer Tatiana Maslany de She-Hulk. Il explique qu’ils se sont beaucoup amusés sur le plateau de She-Hulk et que cela a également du sens pour l’histoire.

« Je veux vraiment que Tatiana revienne et fasse une (apparition spéciale)… J’ai eu tellement de plaisir à travailler avec elle, et l’alchimie des personnages était tellement amusante. Je suis vraiment impatient de voir cet épisode… Vous savez, nous sommes tous les deux avocats. Nous aimons beaucoup ces deux-là. J’aimerais donc qu’elle fasse une apparition dans la série. »

Charlie Cox a également déclaré qu’il voyait cette série comme un nouveau départ. Alors que lui et Vincent D’Onofrio pourraient revenir en tant que Matt Murdock et Wilson Fisk, cette série n’est pas considérée comme une quatrième saison de la série Daredevil qui était auparavant sur Netflix.

Cox suppose qu’il aura probablement un ton différent en mettant l’accent sur de tout nouveaux scénarios. Cox décrit ce qu’il ressent d’avoir l’opportunité de revisiter ce personnage qui lui tient à cœur : « C’est vraiment émouvant de se voir offrir cette seconde vie alors que vous avez déjà développé un tel amour pour le personnage et les gens, et maintenant nous nous lançons dans ce tout nouveau voyage et c’est un nouveau départ, » dit-il.

Il ajoute : « Je me sens tellement reconnaissant et excité, et je suis de nouveau nerveux. C’est comme ce voyage complètement dingue. C’est une véritable cadeau. »

Daredevil: Born Again devrait être diffusé sur Disney + au début de 2024.

Source : Extra / Crédit ©Disney