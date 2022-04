Stranger Things saison 4 : La guerre se prépare dans la bande-annonce !

Netflix dévoile la bande-annonce de Stranger Things 4, Volume 1, qui sera disponible le 27 mai.

Après plusieurs teasers, Netflix dévoile enfin une véritable bande-annonce pour la saison 4 de Stranger Things. Une bande-annonce qui tease l’arrivée imminente d’une guerre qui s’annonce chaotique. Il est aussi confirmé qu’au début de la saison, Eleven n’a toujours pas retrouvé ses pouvoirs qu’elle a perdu à la fin de la saison précédente.

Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois – et la vie de lycéen n’arrange rien. C’est à ce moment de vulnérabilité qu’une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l’envers.

Avec : Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) et Matthew Modine (Dr. Brenner).

Et aussi : Jamie Campbell Bower (Peter Ballard), Joseph Quinn (Eddie Munson), Eduardo Franco (Argyle), Sherman Augustus (Lt. Colonel Sullivan), Mason Dye (Jason Carver), Nikola Djuricko (Yuri), Tom Wlaschiha (Dmitri), Myles Truitt (Patrick), Regina Ting Chen (Ms. Kelly), Grace Van Dien (Chrissy),Logan Riley Bruner (Fred Benson), Logan Allen (Jake), Elodie Grace Orkin (Angela), John Reynolds (Officer Callahan), Rob Morgan (Chief Powell), Amybeth McNulty (Vickie) et Robert Englund (Victor Creel).

Stranger Things 4, Volume 1 sera disponible le 27 mai et le Volume 2 arrivera le 1er juillet sur Netflix.

Stranger Things saison 4 – Bande-annonce officielle VF

Stranger Things saison 4 – Bande-annonce officielle VOSTFR