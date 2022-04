Percy Jackson : Walker Scobell d’Adam à travers le temps est le nouveau demi-dieu

Walker Scobell, 13 ans, a été choisi comme demi-dieu titulaire dans la prochaine série de Disney+ basée sur les romans Percy Jackson.

Après les films Percy Jackson portés par Logan Lerman, Walker Scobell, la star de 13 ans du film Adam à travers le temps de Netflix, a été choisi comme demi-dieu titulaire dans la prochaine série télévisée de Disney+ basée sur les romans de l’auteur Rick Riordan.

C’est l’auteur lui-même qui a annoncé la nouvelle sur son site hier : « Walker Scobell est un jeune homme incroyablement talentueux qui nous a époustouflés avec ses auditions vidéos pour le rôle de Percy », a écrit Riordan.

« Beaucoup d’entre vous ont récemment découvert à quel point Walker est formidable en regardant son film [Adam à travers le temps], dans lequel Walker a illuminé l’écran en tant que version plus jeune du personnage de Ryan Reynolds. Nous avons eu la chance d’auditionner Walker des mois avant la sortie de ce film, mais le film n’a fait que confirmer ce que nous savions déjà sur son talent. »

Il ajoute : « Il était évident pour moi et le reste de l’équipe que Walker avait le mélange parfait de timing comique, de douceur, de rébellion, de sarcasme et d’héroïsme pour incarner notre héros Percy Jackson. »

Riordan confie également que les castings des deus autres personnages principaux, Annabeth et Grover, sont proches.

La série de livres commence par The Lightning Thief (Le Voleur de Foudre), une histoire sur un jeune Percy Jackson découvrant qu’il est le fils de l’ancien dieu grec de l’océan, Poséidon, ce qui fait de lui un demi-dieu. Alors que l’enfant acquiert ses nouvelles capacités, Zeus l’accuse d’avoir volé son maître éclair, ce qui le place, lui et ses amis, dans une odyssée à travers l’Amérique pour trouver l’éclair et redorer son nom.

Cela fait environ deux ans que l’auteur prépare la version en série de Percy Jackson et en janvier dernier, il a enfin reçu une commande de saison complète par Disney+. Riordan est à l’écriture du pilote de la série avec Jon Steinberg (Black Sails), tandis que James Bobin (The Muppets) le réalisera. Steinberg supervisera également la série avec son partenaire producteur Dan Shotz.

Source : THR / Crédit ©DR