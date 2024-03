Agatha : La série spin-off de WandaVision change encore de titre

La série Marvel spin-off de WandaVision sur la sorcière Agatha Harkness change encore de titre.

On ne compte plus le nombre de fois que la série a changé de titre. Précédemment connue sous le nom de Agatha Darkhold Diaries, la série spin-off de WandaVision, qui suit la sorcière Agatha Harkness, change à nouveau de titre.

Ce qui devait être Agatha : Darkhold Diaries n’est désormais apparemment qu’Agatha, laissant entendre que la série a complètement abandonné les sous-titres. La série a été initialement annoncée comme Agatha : House of Harkness, avant de changer le sous-titre en Coven of Chaos. Un autre changement a ensuite été annoncé sous le nom d’Agatha : Darkhold Diaries, avant que Disney+ ne commence à lister la série simplement sous le nom d’Agatha.

Souvent, les changements de noms constants sont synonymes de problèmes durant la production. On se demande ainsi ce qui a provoqué autant de changements mais, Agatha semble être le titre parfait, se recentrant sur le personnage découvert dans WandaVision. Et un peu à l’image d’Agatha elle-même, la série s’adapte, se modifie et improvise au fur et à mesure quelle avance.

La série « verra Agatha Harkness (Kathryn Hahn) enfin sortir d’un sort dans lequel elle a été piégée. Elle a hâte de retourner à ses anciennes habitudes meurtrières mais découvre qu’elle n’a plus de pouvoirs. » En chemin, Agatha doit faire équipe avec des alliés improbables pour tenter de retrouver ses pouvoirs.

Aux côtés de Katherine Hahn on trouve Aubrey Plaza, qui fait ses débuts dans le MCU dans le rôle de Rio Vidal, une sorcière du clan d’Agatha. De plus, Joe Locke (Heartstopper) incarne Billy Kaplan (le fils de Wanda ?), un adolescent gay familier avec un sens de l’humour noir, tandis que Debra Jo Rupp apparaît dans le rôle de Sharon Davis.

Agatha n’a pas encore de date de diffusion mais devrait être dévoilée d’ici la fin de l’année sur Disney+.

Source : Screen Rant / Crédit ©Marvel Studios/Disney+