Loki saison 2 : Une histoire plus sombre et profonde pour Renslayer

Gugu Mbatha-Raw tease une histoire plus sombre et profonde pour Renslayer dans la saison 2 de Loki.

Récemment, Gugu Mbatha-Raw a confirmé qu’elle reviendrait bien pour la saison 2 de Loki dans le rôle de la juge Ravonna Renslayer. Si pour le moment, elle reste discrète sur les détails, l’actrice britannique a offert quelques informations sur la direction du personnage.

Dans une interview avec PopCulture.com, Mbatha-Raw a été interrogée sur ses espoirs pour Renslayer dans la prochaine saison de Loki. « Vous savez que je ne peux rien dire à propos de Loki. La police de Marvel va venir et m’emmener », a-t-elle d’abord taquiné en riant. « Mais non, je suis ravie que cela se produise, et j’aime vraiment mon personnage. Je pense qu’elle est inattendue et complexe. Et donc, je suis ravie d’aller dans des endroits plus profonds et plus sombres avec elle. »

Le tournage commencera bientôt pour la deuxième saison de Loki, avec un appel de casting indiquant le début à l’été 2022 dans les légendaires Pinewood Studios au Royaume-Uni. La série qui défit le temps et la réalité est la première série Marvel sur Disney + à revenir pour une deuxième saison. Durant la saison 1, Loki a exploré le multivers et l’idée des variants. Le film Spider-Man: No Way Home a continué dans cet esprit et Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait l’explorer encore d’avantage.

Les détails spécifiques sur ce que la saison 2 de Loki réservera à Renslayer n’ont pas encore été révélés, mais ses origines dans les comics de Marvel la lient à un autre méchant majeur de la série : Celui qui Demeure, alias Kang le Conquérant. Elle finit par devenir un amour de longue date pour Kang dans les pages des comics.

Alors que Celui qui Demeure a été tué par Sylvie dans le final de la saison 1 de Loki, un variant du personnage devrait apparaître dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Étant donné que le multivers est une si grande partie du scénario de la série, les possibilités de rencontre entre les deux personnages sont infinies.

Aucune date pour la saison 2 n’a encore été annoncée, en attendant, la saison 1 est disponible sur Disney+.

Source : PopCulture / Crédit ©Disney