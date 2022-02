Loki saison 2 : Gugu Mbatha-Raw confirme son retour en Ravonna Renslayer

La saison 2 de Loki verra bien le retour de Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Ravonna Renslayer.

Les détails entourant la deuxième saison de Loki sont actuellement plutôt rares, mais une des stars de la série a récemment confirmé son retour. Lors d’une apparition dans l’émission matinale de ABC Good Morning America, Gugu Mbatha-Raw a révélé que, bien qu’elle soit obligée de garder tout le reste secret, elle peut confirmer que la juge de la TVA Ravonna Renslayer sera de retour pour la saison 2 de Loki.

« Je sais qu’il y a une saison 2 », a déclaré Mbatha-Raw dans une interview avec l’animateur Michael Strahan, « Je sais que je suis dedans… et c’est à peu près tout ce que je peux dire ! » Sans en dire trop, l’actrice britannique confie qu’elle « adore Renslayer » et qu’elle est impatiente de « l’explorer encore plus et je suis si heureuse que les gens attendent vraiment avec impatience la prochaine saison. »

👀

« I know there is a season two… I know that I’m in it…and that’s about all I can say! »@gugumbatharaw talks starring in #Loki and confirms she will be in season 2 of the #Marvel series streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/N0EWtXD6dy

