The Overstory : Les créateurs de Game of Thrones s’associent à Hugh Jackman

David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de Game of Thrones, ont déjà un nouveau projet Netflix en place. Le duo développe une adaptation en série du roman The Overstory de Richard Powers, lauréat du prix Pulitzer. Ils s’associent avec Hugh Jackman qui sera producteur exécutif sur la série.

Le drame est décrit comme « un travail passionné d’activisme et de résistance qui est aussi une évocation étonnante du monde naturel. Il raconte l’histoire d’un monde à côté du nôtre qui est vaste, interconnecté, ingénieux, magnifiquement inventif et presque invisible pour nous. Une poignée de personnes disparates apprennent à voir ce monde et sont entraînées dans sa catastrophe en cours. »

Richard Robbins (Good Girls Revolt, 12 Monkeys) a écrit le scénario et sera producteur exécutif l aux côtés de Benioff, Weiss, Jackman, Bernie Caulfield (Game of Thrones) et Richard Powers.

Comme indiqué précédemment, Benioff et Weiss travaillent également sur The Three-Body Problem avec Alexander Woo et la comédie dramatique avec Sandra Oh, The Chair, de la showrunner Amanda Peet, dans le cadre de leur accord global avec le streamer.

