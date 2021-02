House of the Dragon : Rhys Ifans, Eve Best et d’autres pour la préquelle de Game of Thrones

HBO ajoute quatre nouveaux acteurs au casting de la série House of the Dragon, la préquelle de Game of Thrones.

La série préquelle de Game of Thrones commence vraiment à prendre forme. Alors qu’hier on apprenait que le tournage était imminent, aujourd’hui, le casting s’étoffe avec 4 acteurs supplémentaires : Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best et Sonoya Mizuno.

Rhys Ifans (Berlin Station) jouera Otto Hightower, La Main du roi et proche conseiller du roi Viserys Targaryen (joué par Paddy Considine). Otto est également le père d’Alicent Hightower (jouée par Olivia Cook). Otto est incroyablement fidèle à son roi et plutôt méfiant envers le frère du roi, Daemon (Matt Smith).

Steve Touissant (Berlin Station) jouera Lord Corlys Velaryon, alias The Sea Snake, un marin légendaire de l’histoire de Westerosi. Corlys est issu d’une lignée valyrienne et a créé une maison qui a des poches plus profondes que la maison Lannister – et qui possède la plus grande marine existante.

Eve Best, (Nurse Jackie), incarnera la princesse Rhaenys Velaryon, l’épouse de Lord Corlys. C’est une cavalière de dragon connue sous le nom de « Reine qui n’a jamais été », parce qu’elle a du céder le trône à son cousin, Viserys, simplement parce qu’il était un homme.

Sonoya Mizuno (Devs, Maniac) jouera Mysaria, qui a été vendue plusieurs fois au cours de sa vie mais qui est l’alliée improbable de Prince Daemon.

Le casting comprend également Emma D’Arcy (Truth Seekers) annoncée précédemment dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen.

House of the Dragon se déroule 300 ans avant la série originale Game of Thrones et suivra les ancêtres de Daenerys alors que la maison Targaryen entame sa chute historique.

George R.R. Martin, l’auteur des livres qui ont inspirés Game of Thrones et Ryan J. Condal (Colony) ont créé la préquelle; Miguel Sapochnik, qui a réalisé certains des plus grands épisodes de Game of Thrones sera co-showrunner avec Condal.

Source : Deadline / Crédit ©DR