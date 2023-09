The Walking Dead Daryl Dixon : Connexion avec World Beyond dans le premier épisode (spoilers)

L’épisode 1 de The Walking Dead Daryl Dixon semble offrir un lien avec World Beyond et donne un bout réponse sur comment Daryl arrive en France. Spoilers.

The Walking Dead Daryl Dixon a fait ses débuts sur la chaine AMC aux Etats-Unis ce dimanche. Comme les nombreux trailers et teasers l’ont montré, Daryl Dixon s’est échoué sur une place de Marseille sans trop savoir comment il est arrivé là.

Le premier épisode le voit alors tenter de se faire un chemin dans nos contrées et rencontrer un groupe de religieuses qui vont l’aider à se remettre sur pied et lui donner la mission de transporter un jeune garçon (Laurent) qu’elles pensent être un messie.

La fin de l’épisode donne un indice sur comment Daryl s’est retrouvé échoué sur une barque en France. La scène se déroule dans un port du Havre. Alors qu’une musique très inquiétante joue dans le fond, on entend un capitaine expliquer à une nommée Genet : « Nous étions dans le golfe de Cadix lorsque le prisonnier s’est évadé. C’était hors de notre contrôle ».

Genet demande alors à un médecin de lui faire un topo de la situation. Il explique que leur est en grande partie détruite mais que certains des sujets tests peuvent encore être utiles. Apparemment, le responsable a bien saboter leurs recherches sur des marcheurs (appelé les Affamés en France). Clairement, une sorte d’expériences sur les morts-vivants semble avoir eu lieu sur ce navire.

Ces expériences pourraient-elles être liées à la scène finale d’un autre spin-off de Walking Dead, World Beyond ? La fin de cette série a montré un laboratoire français – le même laboratoire auquel le Dr Edwin Jenner (Noah Emmerich) a fait référence dans la saison 1 de The Walking Dead. Et une scientifique française regardait des vidéos de Jenner discutant de l’utilisation de plaques cardiaques comme support hôte pour relancer le système circulatoire et exprimant le désir de voir davantage de « cohortes de variantes ».

Il convient également de noter qu’après que cette scientifique française ait été abattue et réanimée en tant que zombie, elle semblait se déplacer plus rapidement et frapper plus fort qu’un zombie moyen. Les Français dans le laboratoire et sur le bateau essaient-ils de créer une sorte de super-zombie ?

Quant à savoir qui a créé le désordre susmentionné sur le bateau, « Il s’appelait… Dixon », explique le capitaine, qui mentionne également que Daryl est passé par-dessus bord et est présumé mort.

Cela résout en partie la façon dont Daryl s’est retrouvé inconscient sur un canot de sauvetage en mer. Et le producteur exécutif Greg Nicotero a confirmé que Daryl est bien celui qui a provoqué le chaos sur le gros navire. « En ce qui concerne la destruction du bateau, c’est définitivement l’œuvre de Daryl », a déclaré Nicotero à EW. « Et nous en découvrirons davantage à un moment donné, car cela nous donne des indices sur la manière dont il arrive en France. Parce que tout ce qu’il dit dans le premier épisode, c’est qu’il est arrivé là suite à « une série de mauvaises décisions » »

The Walking Dead Daryl Dixon est diffusé chaque dimanche sur AMC aux Etats-Unis. Pour le moment – ironiquement – la série n’a pas de diffuseur en France.

Crédit ©AMC