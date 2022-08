Vince Gilligan prépare une nouvelle série très différente de Better Call Saul

Vince Gilligan, créateur de Breaking Bad, prépare une nouvelle série alors que Better Call Saul arrive à sa fin.

Alors que Better Call Saul touche à sa fin, le co-créateur de la série – et créateur de Breaking Bad – Vince Gilligan est prêt à passer à autre chose. Selon Deadline, pour son prochain projet, Gilligan a une nouvelle idée originale qu’il s’apprête à pitcher à différentes chaines et plateformes de streaming.

Evidemment, parce qu’il s’agit de Gilligan l’anticipation autour de ce projet serait grande. Toujours selon Deadline, au moins 8 ou 9 chaines et plates-formes sont alignées pour entendre ce nouveau pitch et peut-être miser dessus.

Le nouveau projet, qui vient de Sony Pictures TV où Gilligan est sous contrat global depuis longtemps, ne sera pas dans le monde de la drogue et du crime qu’il a exploré dans Breaking Bad et sa préquelle, Better Call Saul, dont le final de la série sera diffusée le 15 août. Ce ne sera pas un autre spin-off, Gilligan en a fini avec cet univers.

Il est dit que la nouvelle série rappelle ce que Gilligan a fait durant son temps dans la salle d’écriture de The X-Files. Mais ne vous attendez pas à un drame de science-fiction. Lorsqu’il était scénariste-producteur sur The X-Files, Gilligan était connu pour se concentrer davantage sur la condition humaine dans ses épisodes, ce qu’il pourrait également faire dans sa nouvelle série, explorant des thèmes similaires sur l’humanité.

Décrite comme un drame qui mélange différents genres avec les pieds sur terre, la nouvelle série est également comparée à The Twilight Zone. On dit qu’elle se déroule dans notre monde tout en le modifiant, en se concentrant sur les gens et en explorant la condition humaine d’une manière inattendue et surprenante. Cette description fait aussi un peu penser à Black Mirror.

Incitant à la réflexion mais pas un conte de moralité, la nouvelle série devrait porter le ton caractéristique de Gilligan qui intègre de l’humour dans le drame. Cette série serait aussi envisagée pour durer quelques saisons avec un arc narratif sur la durée.

On attend d’avoir plus d’information sur la nouvelle série de Vince Gilligan. En attendant, le final de Better Call Saul sera disponible en France le 16 aout sur Netflix.

Source : Deadline / Crédit ©Getty Images