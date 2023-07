Loki saison 2 : Les fans en apprendront plus sur Mobius selon Owen Wilson

Owen Wilson promet que les fans en apprendront plus sur l’agent Mobius dans la saison 2 de Loki qui arrivera plus tard que prévu.

Alors que la saison 2 de Loki devait arriver cet été, elle a été repoussée à l’automne après une réception assez mitigée de la phase 4 du MCU. Marvel a repensé sa stratégie en décidant de ralentir la cadence et de retravailler quelques projets qui semblaient un peu trop précipités. Toutes les séries du MCU ont été retardées à la suite de ce choix.

Récemment, Disney a annoncé d’autres retards de projets Marvel mais heureusement, le retard de la saison 2 de Loki n’est que de quelques mois. Alors que la série Disney+ a raté sa fenêtre de sortie de l’été 2023, les fans n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps pour la série, car la saison 2 de Loki débutera le 6 octobre 2023, avec un épisode qui sort chaque semaine, chaque vendredi.

La saison 2 de Loki traitera des ramifications de Sylvie qui a tué Celui qui Demeure, laissant le multivers grand ouvert. Loki devra faire en sorte que Mobius se souvienne de lui et de ce qui s’est passé avant les actions de Sylvie. Le duo a été vu en train d’assister à une présentation de Victor Timely lors de la deuxième scène post-générique d’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, faisant allusion à l’importance de ce variant de Kang dans l’histoire de la saison 2 de Loki.

En plus des ramifications de Kang la saison 2 de Loki devrait s’intéresser encore plus à l’histoire de l’agent Mobius. S’adressant à ComicBook, Owen Wilson a révélé que Loki était l’un de ses projets préférés de tous les temps. « Je savais que je passerais un bon moment, mais j’ai vraiment adoré », a déclaré Wilson à propos de son travail dans la série.

« J’ai eu de la chance de travailler sur un million de films et de toujours passer un bon moment, mais sur celui-là, j’ai passé un très bon moment et cela a continué dans la saison deux. »

L’acteur a ensuite brièvement discuté de la saison 2, révélant que Mobius reviendra sous les projecteurs d’une manière qui permettra au public de mieux le comprendre. « Peut-être encore plus parce que nous tournions à Londres et que nous étions à Pinewood, mais oui, [son histoire] va plus loin », a conclu Wilson.

Pour voir comment le cliffhanger de la saison 1 sera résolu, rendez-vous le 6 octobre 2023 sur Disney+ pour la saison 2 de Loki.

Source : ComicBook, ScreenRant / Crédit ©Disney+