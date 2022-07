Game of Thrones : Les nouveaux livres s’éloignent de la fin de la série

George R.R. Martin dit que ses nouveaux livres s’éloignent de plus en plus des événements de la série Game of Thrones.

La série Game of Thrones est peut-être finie, mais les livres sur lesquelles elle est basée ont encore des choses à offrir aux lecteurs. Et sachant que beaucoup de fans n’ont pas aimé la fin proposée par la série, George R.R. Martin a la chance de rectifier le tire et proposer quelque chose de différent dans la suite de la saga A Song of Ice and Fire.

« Je travaille dans mon jardin d’hiver », a écrit Martin vendredi dans un article sur son blog concernant son travail en cours sur The Winds of Winter et A Dream of Spring, les sixième et septième romans de sa série ASOIAF. « Les choses grandissent… et changent, comme ça nous arrive à nous, jardiniers. Les choses se tordent, les choses changent, de nouvelles idées me viennent (merci muse), les vieilles idées s’avèrent irréalisables, j’écris, je réécris, je restructure, je déchire tout et réécris encore, je franchis des portes qui ne mènent nulle part, et des portes qui ouvrent sur des merveilles. »

Après avoir reconnu que son processus « semble fou, je sais », Martin a observé ceci à propos de son écriture : « Ce que j’ai remarqué de plus en plus ces derniers temps, cependant, c’est que mon jardinage m’éloigne de plus en plus de la série télévisée. »

Il poursuit : « Oui, certaines des choses que vous avez vues sur HBO dans Game of Thrones, vous les verrez également dans The Winds of Winter (mais peut-être pas tout à fait de la même manière)… mais une grande partie du reste sera assez différente. »

Les fans insatisfaits de la fin de la série pourront ainsi se tourner vers les livres quand ils sortiront. Le tout est de savoir quand, car pour le moment, l’auteur est toujours à la tâche et continue à travailler dans son jardin et y trouve l’inspiration.

En attendant, les 8 saisons de Game of Thrones sont à voir ou à revoir sur OCS e la nouvelle série préquelle arrive en aout, toujours sur OCS.

Source : TVLine / Crédit ©HBO