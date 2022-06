House of the Dragon : Olivia Cooke tease de « très bons scripts » (nouvelles photos)

Olivia Cooke tease de « très bons scripts » pour la série préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon et découvrez de nouvelles photos.

Alors que les fans de Game of Thrones attendent de voir ce que la série préquelle leur réserve, Olivia Cooke, qui joue l’ambitieuse Alicent Hightower dans House of Dragon, promet des scénarios au top.

Dans le podcast She’s a Rec, l’actrice a discuté de l’écriture de la série : « Les scripts étaient tellement… ce que j’avais lu était tellement, tellement, tellement bon », se souvient-elle de sa première audition pour le rôle.

Les propos de l’actrice semblent soutenir ce que pense Gorge RR Martin, l’auteur des livres qui ont inspiré les séries. « Je ne peux pas parler des effets spéciaux, dont beaucoup ne sont pas encore terminés, mais le look est génial, et le jeu, la réalisation et l’écriture sont de premier ordre », a-t-il déclaré.

Et il rassure en disant que c’est bien basé sur l’histoire de son livre Fire & Blood : « Et oui, pour tous les fans des livres, c’est mon histoire. Bien sûr, il y a quelques changements de Fire & Blood – nous ne pouvions pas présenter trois versions alternatives de chaque événement majeur et garder notre raison – mais je pense que [ le showrunner] Ryan Condal et ses scénaristes ont fait de bons choix. Même quelques améliorations. »

Ailleurs, des photos ont été partagées sur les réseaux sociaux de la série. Ces images semblent mettre place une rivalité. Une première sur Twitter avec Daemon (Matt Smith) et Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), probablement en train de se marier, avec la légende : « Sang royal ».

Royal blood. pic.twitter.com/2awJZ65CCY — House of the Dragon (@HouseofDragon) June 8, 2022

Sur Instagram, c’est une autre photo qui a été postée avec Alicent Hightower (Olivia Cooke) et Criston Cole (Fabien Frankel), avec les mots : « La détermination à gagner. »

View this post on Instagram A post shared by House of the Dragon (@houseofthedragonhbo)

Basée sur le livre Fire & Blood de George R.R. Martin, la série se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones et raconte l’histoire de la maison Targaryen. Martin et Ryan J. Condal (Colony) ont créé la préquelle, avec Miguel Sapochnik comme réalisateur principal.

La saison 1 de House of the Dragon, composée de 10 épisodes, sera lancé le dimanche 21 août sur HBO et US+24 sur OCS.

Source : Winter is Coming, wikiofthrones / Crédit ©HBO