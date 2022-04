Killing Eve saison 4 : La showrunner explique le twist fatal dans le final (SPOILERS)

La showrunner de Killing Eve explique son choix mortel dans le final de la série. SPOILERS.

Killing Eve, c’est fini. La série portée par Sandra Oh et Jodie Comer est arrivée à son terme après 4 saisons en dents de scie. Si la saison 1 était absolument remarquable, on ne peut pas nier que la qualité de la série a baisé au fil des saisons. Cependant, les deux actrices principales ont été phénoménales du début à la fin et ont porté la série jusqu’à ses derniers instants. Des deniers instants qui ont été mortels pour l’une d’entre elle.

Le final de la série a vu Eve et Villanelle réparer leur relation et unir leurs forces, se lançant ensemble dans un voyage vertigineux et partageant un baiser (et plus ?) avant de jeter leur dévolu sur Les Douze. Elles ont retrouvé le mystérieux groupe lors d’une réunion secrète au milieu d’un mariage sur un bateau fluvial, et Villanelle a joyeusement massacré les dirigeants des Douze alors qu’Eve était occupée à célébrer la cérémonie de mariage pour faire diversion et à s’amuser sur le dancefloor.

Durant la cérémonie, les mots prononcés par Eve face aux mariés était surtout une déclaration de ses sentiments pour Villanelle : « Les relations demandent beaucoup de travail … La beauté de votre relation se trouvera dans la façon dont vous vous réunissez. » De belles paroles qui laissent entendre qu’elles vont enfin vivre des jours heureux ensemble, n’est-ce pas ? Et bien pas tout à fait.

Alors qu’Eve et Villanelle célébraient leur victoire sur le pont du bateau, une balle de tireur d’élite a percé la chair de Villanelle, suivie de plusieurs autres. Elle est tombée à l’eau, emportant Eve avec elle pour la sauver puis le corps sans vie de Villanelle a été emporté par le courant. Eve s’est retrouvée seule, criant vers le ciel en revenant à la surface. C’est alors qu’on découvre que Carolyn est la commanditaire de cet assassinat mais on ne saura jamais qui a appuyé sur la gâchette, « The End ».

Villanelle meurt, Eve survit

Dans une interview à TVLine, la showrunner Laura Neal a expliqué ce choix : « Nous avons discuté de nombreuses versions différentes de la fin, nous avons donc certainement discuté d’une fin où elles vivent toutes les deux heureuses pour toujours. Mais notre problème était que nous ne pouvions pas vraiment les imaginer faire cela. [Rires] Nous ne pouvions pas imaginer un monde où Eve et Villanelle pourraient exister très longtemps dans un bonheur domestique. »

Elle ajoute : « Je pense que la façon dont nous avons essayé d’explorer cela est que nous les avons mises dans pas mal de situations domestiques dans l’épisode 8 lui-même. C’est donc presque comme si une grande partie de l’histoire consistait à tester leur relation dans différents formats, à la tester et à voir comment cela fonctionnait. Et je pense qu’elles arrivent à la conclusion, et ensuite j’espère que nous, en tant que public, arrivons à la conclusion, qu’elles sont destinées à quelque chose d’un peu plus explosif – c’est ce qui se passe. »

Evidemment, il était impossible que la série ait une fin heureuse pour le couple parce que Villanelle est une psychopathe. Il aurait été étrange de voir Villanelle et Eve s’en tirer toutes les deux et vivre tranquillement leur « happy end ». Il était certain que l’une d’entre elle, voire les deux, allait mourir.

Neal confie qu’il a aussi été question de tuer Eve : « Rien n’était écrit, mais nous avons discuté de la mort d’Eve et de la survie de Villanelle. Cela ne semblait tout simplement pas très véridique. Cela ne nous convenait pas. Il semblait juste qu’Eve ait cette renaissance et soit autorisée à continuer et à se forger une nouvelle vie avec tout ce que Villanelle lui a donné, confie Neal.

Elle ajoute : « Et il semblait également juste que l’histoire de Villanelle se termine comme ça. C’est quelqu’un qui est en quelque sorte forgé dans la mort et la destruction, et une partie d’elle aime ça aussi. On le voit quand elle tue les Douze. C’est sa place, c’est là qu’elle appartient. Il semblait donc approprié qu’elle termine de cette façon également. »

« Mais aussi, dans ma tête, c’est une fin heureuse pour Villanelle à certains égards, parce qu’elle obtient ce qu’elle veut, c’est-à-dire qu’elle démontre qu’elle a changé, et elle fait ce truc pour Eve qui permet à Eve de continuer et de vivre sa vie. En fait, c’est une chose énorme pour Villanelle, et je pense qu’elle termine triomphalement, et c’est la chose que nous avons toujours voulu faire en sorte que cela se produise. »

Neal espère que le public verra que Villanelle a trouvé un certain bonheur même si c’était de courte durée : « C’est exactement comme ça que j’espère que le public le verra aussi. Et pour moi, j’ai l’impression qu’elle ne meurt pas vraiment. Elle monte juste en quelque sorte à un endroit plus élevé. Je pense qu’il y a un clin d’œil dans les références visuelles aux visions de Villanelle dans les épisodes 1 et 2, et nous en voyons en quelque sorte un indice dans la scène sous l’eau à la toute fin. J’espère donc que les gens pourront voir la ligne que je trace entre l’iconographie religieuse que Villanelle évoque dans [les épisodes] 1 et 2 et la façon dont elle finit. »

Un tireur sans visage mais une responsable claire

La showrunner refuse de dire qui a tiré sur la gâchette, mais le sait-elle vraiment ? Quand on lui demande qui a tiré, elle répond que « ça n’a pas d’importance. » Pour elle, le plus important est que « c’est Carolyn qui donne l’ordre, ce qu’elle aime faire. » Ce n’est probablement pas Pam puisqu’elle refuse de travailler pour Carolyn et sort de cette vie avant de devenir comme Villanelle.

Pour en revenir à la mort de Villanelle et le rôle de Carolyn, Neal y voit une boucle boulée : « Je pense qu’il s’agit de mettre fin à l’histoire que Carolyn a commencée, et Carolyn veut avoir ce pouvoir. C’est elle qui a uni Eve et Villanelle, et maintenant c’est elle qui va les déchirer pour de bon. Je pense qu’il y a quelque chose de très Carolyn dans le fait de décider de faire ça. »

« Mais aussi, je suppose que plus concrètement, il s’agit de Carolyn qui rachète son chemin vers le MI6 et en quelque sorte de regagner sa couronne, je suppose. Je pense que c’est quelqu’un qui a besoin de ce statut. Nous la voyons sans statut au début de la [saison], et je pense qu’elle termine avec son statut retrouvé. À certains égards, c’est un voyage cyclique pour elle, mais je pense qu’elle doit gagner, Carolyn, et je pense qu’elle peut dire à la fin qu’elle a gagné. »

Cette dernière saison a été laborieuse et cette fin est très abrupte, comme un coup de poing au visage des téléspectateurs. Il n’y a pas d’épilogue et on ne saura jamais qu’elle décision a pris Eve pour le reste de sa vie. Mais pour Laura Neal, c’est fidèle à la série : « Je pense qu’il y a une sorte de continuité tonale pour Killing Eve se terminant de cette façon, surtout avec la pancarte disant « The End » comme ça. »

Elle termine en disant : « Même si c’est la toute dernière scène, nous voulions nous assurer que nous existons toujours dans le même monde en termes de tonalité dans lequel Killing Eve a toujours existé, qui est un peu ironique, qui est un peu conscient de soi, qui ne se prend pas trop au sérieux. Cela faisait donc partie de l’intention. Et je pense qu’il est toujours préférable de laisser les gens en vouloir plus. »

Killing Eve est disponible en France sur MyCanal. Le dernier épisode sera diffusé ce soir sur Canal+Séries à 23h.

Source : TVLine / Crédit ©AMC