Peacemaker : Deux morts et la série confirmerait la bisexualité d’un personnage (spoilers)

L’avant dernier épisode de Peacemaker voit la mort de deux personnages et confirme plus ou moins la bisexualité d’un autre. Spoilers.

La série Peacemaker arrive bientôt à la fin de sa saison 1 avec l’avant dernier épisode qui a été dévoilé ce jeudi sur HBO Max. Dans cet épisode, l’équipe ARGUS a reçu un coup dévastateur, tandis que Chris affrontait son propre père alias le White Dragon.

À la suite de la publication du (faux) journal, un Chris secoué a été incité à revenir sur le moment fatidique de son enfance, où lui et son frère Keith ont été opposés l’un à l’autre dans une sorte de fight club organisé par Auggie. Au début de la bagarre, Chris a frappé Keith, qui est tombé en arrière puis a commencé à convulser sur le sol avant de mourir.

Sortant de ce souvenir difficile avec son père que le taxe de meurtrier alors qu’il n’état qu’un enfant, Chris a conduit Vigilante, Eagly et un Economos réticent dans une mission pour éliminer la «vache», bien que leur fourgonnette ait été littéralement renversée par White Dragon qui a foncé sur eux comme une fusée.

Auggie était sur le point d’abattre son fils à bout portant à l’aide de blasters au poignet, mais Vigilante l’a interrompu avec des coups de feu, puis une grenade qui a endommagé White Dragon et lui-même. Peacemaker, Eagly et Economos se sont enfuis dans les bois, menant White Dragon et ses sbires à capuchon dans une chasse sauvage, tandis qu’un Vigilante battu a tenté de partir dans la berline des méchants… mais s’est rapidement évanoui au volant.

Pour faire court, Chris fini par se battre contre son père qui continue de le rabaisser sans cesse et de l’humilier. Au fur et à mesure que le combat s’ensuit, Auggie prend brièvement le dessus, marchant sur la poitrine de Chris et parlant de toutes les façons dont son fils l’a déçu. Parmi eux se trouvait que Chris « couchait avec des putains de sang pollué, et des hommes ».

Cela sert de confirmation la plus concrète à ce jour que Chris est bisexuel ou pansexuel, quelque chose que la série laissait entendre depuis un certain temps. Non seulement cela ajoute encore plus de représentation LGBTQ + à l’univers DC, mais cela renverse les attentes entourant le personnage de Peacemaker – qui, sur le papier, est l’incarnation de la masculinité et de l’hétérosexualité.

Chris fini par tuer son père en lui tirant un balle en pleine tête, mettant fin à la torture, avant de s’effondrer en larmes.

Ailleurs, la série perd un autre personnage mais cette mort est bien plus triste puisqu’il s’agit de Murn (Chukwudi Iwuji) qui a été tué par l’inspectrice Song et son armée de flics Papillons. Elle le crible de balles puis tue le papillon pacifiste qui sort de Murn. Lorsque la police quittent la chambre du motel, Harcourt et Adebayo se précipitent pour trouver Murn mort et son papillon sifflant ses derniers petits souffles – mais pas avant qu’il ne dise adieu à Harcourt avec un toucher de mains.

La semaine prochaine, ce sera le final de la série avec la team qui devrait faire face au gigantesque papillon connu sous le nom de « la vache ». L’avant dernier épisode la révèle cachée dans une énorme caverne dans laquelle elle est pompée de son fluide.

Peacemaker, c’est le jeudi sur HBO Max.

