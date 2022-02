Better Call Saul : Spin-offs, date de diffusion confirmée et photos pour la saison finale

AMC confirme la date de diffusion de la dernière saison de Better Call Saul qui sera coupée en deux, dévoile des photos et annonce des web-séries spin-offs.

Les fans ont eu du pif. Il y a quelques jours, AMC a dévoilé un teaser qui cachait la date de retour de Better Call Saul pour son ultime saison. Les fans avaient alors conclu que la série reviendrait le 18 avril et ils avaient raison. AMC vient de confirmer cette date et annonce en plus que la série sera diffusée en deux parties.

La saison 6 comprendra 13 épisodes, soit trois de plus que l’ordre habituel. Cela portera le nombre d’épisodes à 62, un de plus que Breaking Bad. Cependant, ils ne seront pas diffusés d’une traite. AMC a confirmé qu’elle diffusera la saison 6 en deux parties, la première partie contenant sept épisodes et les six épisodes restants commenceront à être diffusés à partir du 11 juillet.

Il s’agit du même type de séparation qu’AMC a fait avec Breaking Bad dans sa dernière saison, et devrait permettre à la sixième saison de la série de concourir pour les Emmy Awards cette année avec la première partie et l’année prochaine avec la seconde.

La chaine a également publié les premiers aperçus de Jimmy (Bob Odenkirk), Kim (Rhea Seehorn), Gus (Giancarlo Esposito) et Mike (Jonathan Banks) dans la saison 6.

De plus, AMC a annoncé que trois séries web séries dans l’univers Saul seront lancées au printemps. La série animée en six épisodes Slippin’ Jimmy relate les exploits de Jimmy McGill dans sa jeunesse. Cooper’s Bar en six épisodes – qui présente Rhea Seehorn dans le rôle d’une « horrible cadre d’Hollywood » – est centré sur l’acteur Cooper (Lou Mustillo) et les clients de son bar de quartier de Los Angeles. La série de vidéos de formation des employés Better Call Saul revient également avec de nouveaux épisodes.

Rendez-vous le 18 avril pour la première partie de la saison finale de Better Call Saul. En France, la série devrait comme à son habitude être disponible dès le lendemain sur Netflix.

Source : Deadline/EW / Crédit ©AMC