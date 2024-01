The Walking Dead The Ones Who Live : Rick et Michonne de retour en action (trailer)

Nouveau trailer pour The Walking Dead The Ones Who Live avec Rick et Michonne de retour en action.

Après quelques teasers, un premier véritable aperçu du spin-off le plus attendu de Walking Dead a enfin été dévoilé. La bande-annonce officielle de The Walking Dead: The Ones Who Live a été publiée par AMC et elle dévoile les héros Rick Grimes (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira) qui combattent les marcheurs et gardent clairement espoir de se retrouver.

Il y a également des hélicoptères qui explosent des bâtiments, des zombies en feu et une ville décimée. Il semble que l’armée de la République civique ait été en effet très occupée.

Le plus gros point à retenir est peut-être que Rick semble travailler pour la CRM. Contre sa volonté, peut-être, mais nous le voyons non seulement dans la veste à trois anneaux CRM qui a fait son apparition à la fin de la finale de la série The Walking Dead. Mais nous le voyons également éliminer les marcheurs à la porte et avoir une réunion avec le chef de l’armée de la République civique, le major général Beale (joué par Terry O’Quinn.)

On notera également la présence de Jadis (Pollyanna McIntosh) qui est de retour après être apparue dans la série principale puis dans World Beyond. Il a aussi l’apparition d’une mystérieuse personne qui pilote l’hélicoptère.

« Nous pouvons nous approprier ce foutu monde si nous le voulons », déclare Michonne pour clôturer la bande-annonce.

The Walking Dead The Ones Who Live sera diffusée à partir du 25 février sur AMC.

The Walking Dead The Ones Who Live – Trailer