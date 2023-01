The Walking Dead : Fin pour “Fear” (teaser) ; dates pour Dead City, Daryl et Rick & Michonne

La saison 8 de Fear The Walking Dead sera la dernière et AMC annonce des périodes de lancement pour les spin-offs Dead City, Daryl et Rick & Michonne.

C’est la fin pour Fear The Walking Dead. La chaine AMC a annoncé que la saison 8 de la première série spin-off The Walking Dead sera la dernière. Composée de 12 épisodes, cette saison finale sera coupée en deux parties avec la première qui commencera le 14 mars puis la seconde partie arrivera plus tard dans l’année.

De plus, la nouvelle série dérivée The Walking Dead: Dead City, mettant en vedette Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan reprenant leurs rôles de Maggie et Negan qui était initialement prévue pour une diffusion au printemps, arrivera finalement en juin.

Ce sera ensuite la série The Walking Dead: Daryl Dixon, portée par Norman Reedus qui arrivera plus tard cette année. Pour le moment, il n’y a pas de date précise mais on imagine un lancement à l’automne.

Pour finir, il faudra encore être patient pour découvrir ce qui se passe avec Rick et Michonne puisque leur série n’arrivera pas avant l’année prochaine.

« C’est une année vraiment passionnante pour l’univers de Walking Dead alors que nous concluons un voyage épique dans Fear the Walking Dead, qui est devenue l’une des série les plus réussies de l’histoire de la télévision câblée. Et maintenant, nous sommes prêts à présenter la prochaine itération de la franchise – deux nouvelles séries attendues mettant en vedette les personnages bien-aimés de Maggie, Negan et Daryl, » a déclaré Dan McDermott, président du divertissement et des studios AMC chez AMC Networks.

Il ajoute : « Parallèlement à cela, nous commençons la production du prochain chapitre de l’histoire d’amour inoubliable de Rick et Michonne, que nous avons hâte de partager l’année prochaine. Cette prochaine phase de notre franchise bien-aimée Walking Dead promet d’engager et de captiver les téléspectateurs fidèles. Les fans, nouveaux et anciens, adoreront voir des zombies traverser le pont de Brooklyn, sous la tour Eiffel, à l’intérieur du Louvre et dans des dizaines d’autres lieux exotiques et emblématiques du pays et du monde. »

Les premières images de la saison finale de Fear The Walking Dead ont été dévoilées et sont à voir ci-dessous.

Fear The Walking Dead – Premier aperçu saison finale