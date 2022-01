Doctor Who saison 13 : Jodie Whittaker tease sa régénération

Jodie Whittaker a discuté de son dernier jour de tournage de Doctor Who qui comprenait sa régénération.

Pour le moment, nous ne savons pas qui remplacera Jodie Whittaker dans le TARDIS, mais nous savons que son temps en tant que Docteur dans Doctor Who touche à sa fin. Avec seulement deux épisodes spéciaux avant qu’elle et le showrunner Chris Chibnall ne quittent la série cette année, il y a de nombreuses spéculations quant à savoir qui prendra la place de Whittaker.

En attendant de savoir qui remplacera l’actrice en tant que Docteur, nous savons que Whittaker a filmé sa partie de la scène de régénération. Dans une récente interview avec Entertainment Weekly, Whittaker a expliqué à quel point le tournage de la scène de régénération était émouvant.

« J’ai tourné ma version de la régénération, et ce fut singulièrement le jour le plus émouvant sur le plateau que je pense avoir jamais eu », a déclaré Whittaker. « C’est une sensation vraiment bizarre, parce que c’est le meilleur temps que j’ai jamais eu avec un travail, et j’ai pris la décision de le quitter, donc c’est une chose vraiment étrange à se faire. C’est comme si vous vous donniez des points de suture – du genre, ‘Pourquoi t’as fait ça ?’ Mais… c’était bien. »

« C’était une journée merveilleusement festive et pleine de chagrin que je pouvais passer avec la famille que j’avais créée. Je suppose que la meilleure chose à ce sujet est que les épisodes sont toujours en cours de diffusion », a-t-elle poursuivi. « Donc, jusqu’à ce qu’ils soient terminés, je n’ai pas vraiment besoin de comprendre le fait que ce n’est pas mon rôle ! »

Les scènes de régénération ne sont pas nécessairement filmées avec les deux versions du Docteur. Par exemple, quand Whittaker a rejoint la série, elle a filmé sa partie de la régénération du Docteur après que Peter Capaldi ait filmé la sienne.

Au fil des années, les régénérations sont devenues des événements et les fans ont hâte de voir comment le nouveau Docteur fera son introduction. Seul le temps nous dira qui remplacera Whittaker dans le TARDIS et comment la régénération du treizième au quatorzième Docteur sera gérée. Sera-t-il enfin roux ?

Il reste deux épisodes avant que Doctor Who ne change de Docteur et parte dans une nouvelle aventure avec le retour de Russell T. Davies, l’homme qui a fait revenir la série il y a presque 17 ans.

En attendant, l’avant dernier épisode de Whittaker, Legend of the Devils, sera diffusé au printemps.

Source : EW / Crédit ©BBC