The Expanse saison 5 : Références à Game of Thrones et Doctor Who cachées

La saison 5 de The Expanse contient des easter eggs de Game of Thrones, Doctor Who et le Prince de Bel Air.

La saison 5 de The Expanse a offert un petit clin d’œil aux fans de d’autres séries populaires de la télévision. La série d’Amazon a subtilement fait référence aux séries Game of Thrones, Doctor Who et d’autres.

Sur Reddit, un fan a remarqué quelque chose sur la liste de contacts de Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo). Parmi ses contacts, se trouve un.e certain.e « Who, Dr », référence à la série Doctor Who et on peut voir un certain « Clegane, G », qui fait référence à Gregor Clegane, la Montagne de Game of Thrones.

Mais ce n’est pas tout puisque dans cette liste se trouve le contact « Banks, V » pourrait être une référence à tante Vivian de la série Le Prince de Bel-Air et « Conner, B » serait Becky Conner de la série Roseanne.

[No Spoilers] Easter Egg from the Expanse – Apparently Chrisjen Avasarala has the Mountain on Speed Dial https://t.co/83kJMTmtfD pic.twitter.com/qQIFvtIm21 — iWatchGameofThrones (@iwgameofthrones) January 6, 2021

Bien que nous ne puissions pas être sûrs de la raison pour laquelle ces noms spécifiques ont été utilisés, ils ont tous un point commun. Un téléspectateur note que tous les personnages dont les noms étaient référencés dans la liste de contacts ont à un moment étaient recastés dans leur série respective.

« Tous les noms de cette liste sont des personnages qui ont été recasté dans leur série respective ! » Et en effet, Doctor Who est connu pour avoir été joué par plusieurs acteurs, et Clegane, tante Vivian et Becky ont aussi été joués par plus d’une personne.

They are all characters who were recast in their respective series!! — Rene Ruiz 🎙Voice (@reneruizvoice) January 9, 2021

Et on peut également lire le nom d’Arjun qui est un personnage de The Expense. Il a été joué par Brian George jusqu’à ce que Michael Benyaer soit recasté dans le rôle lors de la quatrième saison de la série.

The Expense est disponible sur Amazon Prime Video.

Source : Digital Spy / Crédit ©Amazon