The Winchesters : Tom Welling rejoint la préquelle de Supernatural

Tom Welling rejoint la série The Winchesters, préquelle de Supernatural dans un rôle clé.

Tom Welling revient sur la CW. L’acteur de Smallville rejoint The Winchesters, la série préquelle de Supernatural. La nouvelle a été annoncée ce week-end durant le panel de la série au New York Comic Con.

Welling incarnera le patriarche de la famille Samuel Campbell (joué à l’origine par Mitch Pileggi dans Supernatural), le père de Mary Campbell soit le grand-père maternel de Dean et Sam.

« Samuel a enseigné à Mary tout ce qu’il sait. Bourreau et pragmatique, c’est un chasseur vétéran qui préfère les actions aux mots et fait toujours les choses à sa façon », lit-on dans la description officielle du personnage. « Mais lorsque Samuel fera équipe avec Mary et ses amis pour sauver le monde, il n’aura pas seulement à vaincre le monstre le plus dangereux qu’il ait jamais affronté, il devra également réparer sa relation brisée avec sa fille. »

Tom Welling fera ses débuts dans l’épisode 7 de la préquelle qui suit les parents de Dean et Sam Winchester (joués par Drake Rodger et Meg Donnelly) alors qu’ils tombent amoureux et chassent des monstres ensemble dans les années 1970.

Pour l’anecdote, Jensen Ackles, qui a joué Dean dans Supernatural et qui est producteur exécutif et narrateur de The Winchesters, a joué dans la saison 4 de Smallville sur la CW.

The Winchesters démarre ce mardi sur The CW.

Source : TVLine / Crédit ©DR