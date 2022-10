Doctor Who : Date, titre et trailer pour la dernière bataille de Jodie Whittaker

La BBC dévoile enfin un trailer, un titre et une de diffusion pour le dernier épisode de Doctor Who de Jodie Whittaker.

La fin est proche pour version du Docteur de Jodie Whittaker. Le dernier épisode de Doctor Who de l’actrice dans le rôle principal s’intitule The Power of the Doctor et sera diffusé le dimanche 23 octobre sur la BBC.

La BBC a aussi dévoilé un trailer dans lequel on peut voir les Daleks, mais aussi l’ennemi juré du Docteur, le Maître, joué par Sacha Dhawan qui la menace en disant : « C’est le jour où tu seras effacée pour toujours ! »

Pendant ce temps, le Docteur est rejoint par des amis des itérations actuelles et précédentes du personnage, notamment Yaz (Mandip Gill) et Ace (Sophie Aldred), qui était compagnon du Septième Docteur joué par Sylvester McCoy dans les années 80.

La BBC a également publié un nouveau synopsis pour l’épisode : « Dans ce long métrage spécial marquant sa dernière aventure, le treizième Docteur de Jodie Whittaker doit se battre pour sa propre existence contre ses ennemis les plus meurtriers : les Daleks, les Cybermen et son ennemi juré, le Maître », explique le synopsis.

« Qui attaque un train à grande vitesse sur les bords d’une galaxie lointaine ? Pourquoi les sismologues disparaissent-ils de la Terre du XXIe siècle ? Qui défigure certaines des peintures les plus emblématiques de l’histoire ? Quelle est l’emprise de l’envoûtant Raspoutine sur le tsar Nicolas en 1916 en Russie ? Le Docteur fait face à de multiples menaces… et à une bataille à mort. »

Après cet épisode, Ncuti Gatwa reprendra le flambeau dans le rôle principal et il sera accompagné de Russell T. Davis, l’homme qui a fait revenir la série en 2005, qui fait son retour en tant que showrunner.

Rendez-vous le 23 octobre pour l’épisode final de Jodie Whittaker.

Doctor Who – The Power of the Doctor

Source : Radio Times / Crédit ©BBC