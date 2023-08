The Continental : Nouveau trailer plein d’action pour la préquelle de John Wick

Nouvelle bande-annonce pour The Continental, la série préquelle dans l’univers John Wick, centrée sur un jeune Winston.

Alors que la mini-série The Continental : From The World of John Wick fera ses débuts le mois prochain, une nouvelle bande-annonce pleine d’action a été dévoilée par la plateforme Peakcock, diffuseur américain. Après un teaser il y a quelques mois, ce trailer de presque trois minutes donne un véritable aperçu de la série

Cette mini-série est une préquelle des films John Wick et se concentre sur un jeune Winston qui se retrouve aux commandes du Continental de New York, havre de paix pour les assassins du monde entier.

The Continental se déroule dans les années 1970 et explore des éléments jusque-là non révélés de l’univers de John Wick. La série se compose de trois parties distinctes et se concentre sur les origines de Winston (Colin Woodell) alors qu’il prend officiellement le contrôle de l’hôtel emblématique pour assassins.

Aux côtés de Woodell dans le rôle principal, au casting de la série on trouve Mel Gibson (Cormac), Mishel Prada (KD), Ben Robson (Frankie), Hubert Point-Du Jour (Miles), Nhung Kate (Yen), Jessica Allain (Lou), Jeremy Bobb (Mayhew), Peter Greene (Oncle Charlie) et Katie McGrath (The Adjudicator). Ayomide Adegun sera également présent en tant que jeune Charon, le personnage interprété par feu Lance Reddick dans les films originaux.

La série en trois parties commencera sa diffusion le 22 septembre avec l’épisode Night 1, puis les épisodes suivants, Night 2 et Night 3 seront diffusés respectivement les 29 septembre et 6 octobre prochains sur la plateforme de streaming Peacock.

En France, The Continental sera à voir sur Amazon Prime Video.

The Continental –bande-annonce

Source : SR / Crédit©Peacock