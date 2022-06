Stranger Things 4 partie 2 : Premier teaser pour la suite

Teaser pour la seconde partie de la saison 4 de Stranger Things qui sera disponible le mois prochain sur Netflix.

La Geeked Week de Netflix continue et elle a apporté un teaser pour la suite et fin de la saison 4 de Stranger Things. La seconde partie sera composée de 2 longs épisodes (environ 1h20 chacun) et conclura l’intrigue avant la cinquième et dernière saison.

Les événements de la première partie ont révélé que Vecna, la nouvelle menace qui vise Hawkins de l’Upside Down, était Henry Creel, le premier enfant psychique qui a attiré l’attention du Dr Martin Brenner (Matthew Modine) – autrement connu sous le nom de One.

Eleven ou Onze (Millie Bobby Brown) a réalisé qu’elle avait déjà affronté One quand elle était plus jeune, mais l’a bloqué de sa mémoire. Après avoir massacré à peu près tout le monde au labo Hawkins, elle a ouvert par inadvertance un portail vers le Monde à l’Envers et l’a enfermé pendant des décennies, au cours desquelles il s’est transformé en la démo-créature connue sous le nom de Vecna.

La seconde partie devrait être le combat retour et One dit à Eleven qu’elle ne pourra pas l’arrêter.

Le volume 2 de Stranger Things sera disponible le 1 juillet sur Netflix.

Stranger Things saison 4 – Aperçu Vol 2