Jack Ryan : La saison finale arrivera en juin

Prime Video annonce déjà une date pour la saison finale de Jack Ryan en juin.

La quatrième et dernière saison de Jack Ryan sortira officiellement sur Prime Video à la fin du mois prochain. En effet, Amazon a annoncé que la saison 4 de Jack Ryan sera diffusée sur Prime Video le vendredi 30 juin, soit six mois à peine après les débuts de la saison 3 à la fin de l’année dernière.

Deux épisodes de la saison 4 arriveront sur la plate-forme chaque semaine jusqu’au vendredi 14 juillet. Cela marque un changement par rapport aux trois saisons précédentes du thriller d’espionnage porté par John Krasinski, qui étaient mises en ligne en une seule fois.

La saison 4 de Jack Ryan suit l’espion éponyme, joué par Krasinski, dans sa mission la plus dangereuse à ce jour. En tant que nouveau directeur adjoint par intérim de la CIA, Jack est chargé d’enquêter sur la corruption interne – qui est plus profonde qu’il ne l’aurait jamais imaginé. Sa foi dans le système est grandement mise à l’épreuve lorsqu’il découvre la convergence d’un cartel de la drogue avec une organisation terroriste, révélant un complot très proche de chez lui.

En plus de Krasinski, la saison 4 Jack Ryan met voit à son casting Wendell Pierce (James Greer), Michael Kelly (Mike November), Betty Gabriel (Elizabeth Wright) et Abbie Cornish (Cathy Mueller). Les nouveaux venus qui se joignent à la mêlée pour le dernier chapitre de la série incluent Michael Peña dans le rôle de Domingo Chavez et Louis Ozawa dans le rôle de Chao Fah.

Rendez-vous le 30 juin sur Prime Video pour la saison finale de Jack Ryan.

Source : TVLine / Crédit ©Prime Video