The Boys saison 3 : Séquence musicale pour Kimiko et le Français (photo)

Découvrez une nouvelle image pour la saison 3 de The Boys avec Kimiko et le Français en pleine séquence musicale.

La saison 3 de The Boys devrait continuer d’apporter ses moments surréalistes. La preuve avec une nouvelle image de la série postée par EW. On y découvre Kimiko (Karen Fukuhara) et Serge alias le Français (Tomer Capone), en pleine séquence musicale, en train de danser. C’est intéressant quand on connait la nature des personnages qui ne sont généralement pas du genre à vivre dans une comédie musicale.

La saison 3 sera l’occasion pour Kimiko d’enfin découvrir ce qu’elle a manqué dans la vie et de se découvrir elle-même. On en verra aussi plus de sa relation avec Serge : « Elle est enfin capable de sortir et de découvrir ce qu’elle aime, ce qu’elle n’aime pas, ce que sont ses passe-temps préférés. Qui est-elle au fond en tant que fille normale ? » explique Fukuhara à EW.

Elle ajoute : « Vous verrez dans la saison 3 ce qu’elle a choisi de faire au cours de l’année écoulée, avoir un avant-goût de ce que c’est d’avoir une vie normale. C’est fantastique pour elle. Elle peut être plus que tuer et être violente. »

La troisième saison de The Boys met en vedette Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit et Jensen Ackles.

The Boys revient le 3 juin sur Amazon Prime Video.

Source : ComicBook / Crédit ©Amazon Prime Video