Star Trek Picard : Une saison 4 finalement possible ?

Les portes pour une saison 4 de Star Trek Picard restent ouvertes selon Patrick Stewart et le producteur exécutif Alex Kurtzman.

Alors que la saison 3 de Star Trek Picard a été annoncée comme étant la dernière, il serait finalement possible que la série est plus à raconter. En effet, le producteur exécutif Alex Kurtzman dit maintenant que la série pourrait continuer.

« Quand nous avons commencé la série, Patrick [Stewart] et nous avons tous parlé de vouloir vraiment que ce ne soit que trois ans, sentant que nous pouvions vraiment raconter une histoire complète avec la saison que vous voyez maintenant comme notre point final », a-t-il déclaré Kurtzman aux journalistes américains lors du Television Critics Association winter press tour lundi. « Cela dit, tout est possible. Si une série fait exploser les portes, comme nous l’espérons certainement, et nous sommes très, très fiers de la saison 3, qui sait ? »

Alors Patrick Stewart serait-il prêt à revenir pour une autre saison en tant que Jean-Luc Picard ? « Si nous pouvons maintenir le travail que nous avons fait sur les saisons 1, 2 et 3 de Picard, alors absolument, oui », dit Stewart. « Parce qu’il y a encore un énorme potentiel de narration dans ce que nous avons fait, et il y a encore des portes ouvertes. Nous ne les avons pas toutes fermées. »

La saison 3 de Picard verra les retours de LeVar Burton (Geordi La Forge), Michael Dorn (Worf), Jonathan Frakes (William Riker), Gates McFadden (Dr Beverly Crusher), Marina Sirtis (Deanna Troi) et Brent Spiner (Data) – qui ont tous joué dans la populaire série Star Trek The Next Generation.

Si la plateforme Paramount+ vient d’être lancée en France, Prime Video reste le diffuseur de Star Trek Picard dans l’hexagone. La saison 3 démarre chez nous le 17 février.

Source : TVLine / Crédit ©Paramount+