Fear The Walking Dead saison 6 : Saut dans le temps possible et réunion TWD (photo)

La saison 6 de Fear The Walking Dead pourrait faire un saut dans le temps et un personnage de The Walking Dead fera son apparition.

La saison 6 de Fear The Walking Dead pourrait bien faire un saut dans le temps à un moment donné. Dans une interview avec EW, le patron de la franchise, Scott M. Gimple, a laissé entendre qu’éventuellement, toutes les séries de l’univers pourraient se dérouler au même moment.

Quand on lui demande si un saut dans le temps était possible pour s’aligner avec The Walking Dead et la nouvelle série World Beyond, il ne rejette pas la possibilité. « C’est quelque chose avec lequel nous jouons pour l’avenir, et le temps va jouer un rôle dans cette saison de Fear the Walking Dead. Ouais, qui sait ? J’adorerais faire comme Crisis on Infinite Earths [le crossover des série DC, ndlr]. Ce serait super cool, mais c’est pour plus tard. »

S’il ne dit pas quand les séries synchronisées en termes de temporalité, il confirme cependant que « beaucoup de temps va passer. »

En plus de ça, un personnage vu dans The Walking Dead fera son apparition dans la série. Il s’agit de Sherry (Christine Evangelista), la femme de Dwight, qui a fait sa dernière apparition dans la saison 7 de The Walking Dead.

Gimple a confié qu’elle est « un personnage déterminant » sans dire explicitement qu’elle sera présente mais le compte Twitter de la série semble bien l’avoir confirmé avec une photo de Dwight et Sherry.

Après Morgan et Dwight, Sherry est le troisième personnage de The Walking Dead à apparaître dans la série spin-off. Elle retrouvera donc son mari…à moins que son apparition ne soit qu’un rêve de Dwight.

Fear The Walking Dead revient courant 2020 sur AMC et MyCanal.

Source : EW et TVGuide / Crédit ©AMC