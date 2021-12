Hawkeye : Laura Barton est-elle un agent du S.H.I.E.L.D. / Mockingbird ? (théorie)

Laura Barton, la femme de Clint, est-elle Mockingbird ou un agent du S.H.I.E.L.D. dans la série Hawkeye ?

Dans le dernier épisode en date de Hawkeye, la série Marvel a montré une interaction intéressante entre Clint et Laura Barton incarnée par Linda Cardellini. Si jusqu’à présent, elle n’était pas plus que « la femme de Clint », elle semble désormais avoir un rôle un peu plus actif dans la vie de super-héros de son mari et elle en sait bien plus qu’on pouvait le penser.

Cela est-il seulement parce que Marvel souhaite montrer une relation saine entre un super-héros et la personne qui partage sa vie sans avoir à lui mentir sans arrêt, ou est-ce que Laura est une (anciennne) agent du S.H.I.E.L.D. ?

Au cours des trois premiers épisodes, nous apprenons que Laura est non seulement au courant du costume Ronin, mais qu’elle connaît également la mafia des Survêts. Et après le dernier épisode, il semble que tous les signes indiquent que Laura pourrait être une agent – ou du moins qu’elle l’était peut-être autrefois.

Quand Clint a eu besoin de quelques renseignements sur les Survêts et Jack (le fiancé de la mère de Kate), il s’est tourné vers sa femme. Quand elle le rappelle, leur conversation sonne plus comme une discussion qui pourrait avoir lieu entre deux agents du S.H.I.E.L.D. hautement qualifiés, plutôt qu’une conversation normale d’un couple marié.

Elle est aussi très compréhensive du fait qu’il n’est pas avec elle et leurs enfants durant les fêtes. C’est souvent le signe de quelqu’un qui comprend le travail de leur conjoint. Ils se parlent même en allemand un moment pour éviter que les enfants comprennent de quoi ils parlent.

L’une des premières choses qui vient à l’esprit est est-ce que Laura est Mockingbird ? Techniquement, Mockingbird existe déjà dans cet univers puisque Adrianna Palicki a joué le personnage dans Agents of S.H.I.E.L.D. Cependant, elle était seulement Bobbi Morse et n’a jamais été appelée par le nom de code Mockingbird.

On ne sait pas grand-chose sur le passé et l’histoire de Laura et Clint mais dans les comics, Clint est proche de Mockingbird. Même si elle n’est pas Mockingbird, Laura est clairement plus impliquée dans cette vie que ce qu’on pouvait le croire. Evidemment, ce n’est que spéculation, mais on espère qu’elle était au moins un agent, cela donne enfin une plus grande importance à Linda Cardellini dans le MCU. Qui sait, peut-être qu’elle ira sur le terrain à l’avenir.

Hawkeye, c’est le mercredi sur Disney+.

Source : EW / Crédit ©Disney+