The Mandalorian saison 2 : Des fans en colère contre Bébé Yoda (spoilers)

Certains fans de Star Wars sont en colère contre Bébé Yoda à cause de son comportement dans l’épisode 2 de la saison 2 de The Mandalorian. Spoilers.

Il semble que le côté mignon de « Bébé Yoda » a ses limites. En effet, certains fans de The Mandalorian n’ont pas vraiment apprécié le comportement de l’Enfant dans le dernier épisode en date de la série Star Wars.

Dans le deuxième épisode de la nouvelle saison de The Mandalorian, Din Djarin et l’Enfant doivent quitter Tatooine alors qu’ils recherchent plus de Mandaloriens. Ils finissent par emmener la Dame Grenouille, dont le mari connaît les Mandaloriens. Elle apporte également une boîte contenant ses derniers œufs, qui doivent être fécondés par son mari. Il est noté dès le début que les œufs sont très importants pour elle et heureusement, elle survit à l’épisode. Cependant, ce n’est pas le cas pour tous ses œufs à cause de Bébé Yoda qui en a gobé quelques-uns.

Certains fans de Star Wars ont été horrifiés de voir l’Enfant manger les œufs de la grenouille. « La zoologiste en moi est vraiment déconcertée par le fait que Bébé Yoda mange tous ses œufs. Son espèce est au bord de l’extinction et il est en train de gaspiller toute chance de survie », a déclaré une fan sur les réseaux sociaux. (Ce tweet a été effacé depuis).

L’espèce de la Femme Grenouille n’était cependant pas en danger, c’était juste sa lignée familiale, qui reste tout de même important. Bébé Yoda s’en fichait et a passé la majeure partie de l’épisode à grignoter les œufs de la grenouille.

Pour certains c’est mignon et pas très grave mais pour d’autres, c’est agaçant et Bébé Yoda commence à être une menace.

.

« Bébé Yoda a essayé d’effacer sa lignée », répond un autre fan.

some poor woman: these are the last eggs i’ll produce in my life time

Un autre twittos y voit une signification assez intéressante par rapport au fait que l’Enfant soit élevé par un Mandalorien. Il se comporte comme lui : « J’aime qu’il prenne tout ce qu’il voulait sans en avoir rien à faire de la femme. C’était subtil mais cela montrait ce qui se passe lorsque vous êtes élevé par un chasseur de primes qui tue tout ce qui se trouve entre lui et ce qu’il veut. »

I loved that he just took whatever he wanted without caring for the woman.

It was subtle but it showed what happens when you’re raised by a Bounty Hunter that kills anything that gets between him and what he wants

— Farbauti (@Farbauti__) November 7, 2020