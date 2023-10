The Walking Dead Daryl Dixon : Révélations sur l’arrivée de Daryl en France (Spoilers)

L’avant dernier épisode de la saison 1 de The Walking Dead Daryl Dixon fait des révélations sur l’arrivée de Daryl en France. Spoilers et promo du final.

La série The Walking Dead Daryl Dixon a mené la franchise vers une nouvelle direction en amenant son héros en France. Le mystère par lequel Daryl est arrivé dans l’Hexagone a enfin été révélé dans l’avant dernier épisode de la saison. Si précédemment le héros a confié qu’une série de mauvaises décisions l’avaient amené là, les détails étaient flous.

L’épisode 5, intitulé « Deux Amours », remonte au début, incorporant des flashbacks sur l’époque où Daryl était encore chez lui, en Amérique et la séquence des événements qui ont conduit Monsieur Dixon sur une plage proche de Marseille est désormais claire.

À la fin de la saison 11 de The Walking Dead, Maggie a envoyé Daryl pour en savoir plus sur le monde post-apocalyptique, et ce voyage épique l’emmène jusque dans le Maine. Ayant besoin de carburant pour sa moto, Daryl accepte un marché avec un étranger : rassembler des zombies en échange d’essence. Malheureusement pour Daryl, ce racket commercial est en réalité dirigé par le Pouvoir des Vivants, un groupe crapuleux basé en France et dirigé par Genet.

Les zombies rassemblés par Daryl et ses amis américains doivent être expédiés et utilisés dans les expériences de variants zombies de Genet. Néanmoins, l’accord que Daryl conclut pour travailler en échange d’essence est tout à fait authentique. Si Daryl avait simplement rassemblé les zombies comme demandé et pris sa récompense, il aurait pu tranquillement retourner auprès de ses proches, et toute l’histoire dérivée de Daryl Dixon n’aurait pas existée.

Hélas, Daryl enfreint les règles en frappant un collègue après avoir réalisé que l’homme était responsable du meurtre d’un jeune garçon qui faisait également partie de leur groupe. Les deux hommes sont punis, les soldats de Genet les font prisonniers et les transportent dans son laboratoire offshore. Ils les poussent dans une cellule pour les utiliser comme nourriture pour zombies. Et Daryl perd sa précieuse arbalète lors de la capture.

L’épisode confirme aussi que Genet utilise le bateau comme laboratoire pour faire des expériences sur les zombies. Non seulement Daryl rencontre un zombie grimpeur rapide lors de son évasion, mais l’appareil à bord du navire est presque identique à l’équipement repéré au château de Genet dans l’épisode 3. Dans les deux scènes, on peut voir une tête de zombie dans un pot de liquide branché à une machine inconnue. De plus, le même scientifique non identifié apparaît aux deux endroits.

Grâce à la ruse de « faire le mort » et à quelques coups de tête classiques de Daryl Dixon, Daryl et ses compagnons captifs ont réussi à se libérer, causant suffisamment de ravages parmi les gardes du navire pour atteindre un canot de sauvetage. Il s’agit du même rafiot sur lequel Daryl peut être vu flottant dans la toute première scène de la série, face cachée, à peine conscient et étendu sur le dessus. Étant donné que l’ami de Daryl laisse accidentellement tomber le bateau à l’eau plutôt que de l’abaisser doucement, et que Daryl se jette ensuite par-dessus bord pour éviter un zombie, il est possible que Daryl se traîne simplement sur le radeau renversé et reste ainsi pendant tout le voyage.

Daryl Dixon ne révèle jamais exactement où se trouve le laboratoire flottant de Genet. Étant donné que Daryl est capturé dans le Maine et que Genet est basée à Paris, l’hypothèse la plus probable se situe quelque part dans l’Atlantique, entre les États-Unis et la France. Daryl finit par s’échouer vers le sud, puis l’est, pour atterrir dans la région de Marseille. Cela indique qu’il a du flotté le long du Portugal, de l’Espagne et de Gibraltar, puis a traversé la mer des Baléares, avant d’atterrir dans le sud de la France.

La semaine prochaine, ce sera déjà le final de la saison. Le trailer est à voir ci-dessous.

The Walking Dead Daryl Dixon – Promo 1×06 – Finale

Crédit ©AMC