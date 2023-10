Peacemaker saison 2 : James Gunn nie la présence d’un personnage

James Gunn nie une théorie de fans concernant la présence d’un personnage dans la saison 2 de Peacemaker.

Peacemaker est l’une des rares séries DC qui a la chance de continuer après qu’un certain nombre d’entre elles aient été récemment annulées. Elle poursuit le voyage de The Suicide Squad de James Gunn de manière épique avec John Cena reprenant son rôle.

Avec Gunn et Peter Safran dirigeant désormais l’ensemble de l’univers DC en tant que co-PDG de DC Studios, la question s’est posée de savoir comment la deuxième saison déjà renouvelée de Peacemaker s’intégrerait dans le canon de « réinitialisation » de la franchise.

Une théorie importante des fans était que Bat-Mite, dont le nom a été prononcé lors de la première saison de Peacemaker, apparaitrait dans la saison 2. Cependant, le personnage qui saute à travers le multivers ne fera pas partie de la série selon le créateur.

Dans plusieurs réponses sur le réseau social Threads, Gunn a clairement indiqué que Bat-Mite n’apparaîtrait pas dans la saison 2 de Peacemaker. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, Gunn a répondu que c’était « simplement parce que l’histoire de la saison 2 n’a rien à voir avec Bat-Mite ! »

Créé par Bill Finger et Sheldon Moldoff dans Detective Comics #267 de 1959, Bat-Mite est un étrange lutin interdimensionnel qui est apparu dans les comics Batman du début des années 1960. Présenté comme un petit homme vêtu d’un costume de Batman mal ajusté, Bat-Mite utilise une gamme toujours croissante de pouvoirs magiques pour créer des scénarios permettant d’attirer son idole, Batman.

Dans le monde post-Crise de DC, Bat-Mite n’est apparu que sporadiquement dans les comics et s’est souvent associé à l’antagoniste diablotin de Superman, M. Mxyzptlk. Bat-Mite a même eu droit à une série de comics mensuels en 2015. Alors que Bat-Mite n’est apparu que dans une poignée de propriétés animées, son nom dans Peacemaker était sa première reconnaissance en live-action.

« C’est presque comme faire une énorme farce à la DCU en nommant Bat-Mite dans le canon », a déclaré Gunn à ComicBook.com avant le début de la diffusion de la saison 1. « Je pense que je ne peux pas dire qu’il y a eu un grand processus de réflexion. J’écris, et ces choses me viennent à l’esprit et je les utilise. »

Bat-Mite n’était donc qu’un name-dropping sans réelles intentions de le faire apparaitre dans le futur, un simple easter egg sans l’idée de l’utiliser dans l’histoire.

En attendant la saison 2 de Peacemaker, le nouvel univers DC de Gunn et Peter Safran aura Waller, un nouveau spin-off comblant le fossé du récit entre les deux saisons et se concentrant sur Amanda Waller (Viola Davis) et les répercutions du final de la saison 1 de Peacemaker.

Crédit ©Warner Bros