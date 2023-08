Only Murders in the Building saison 3 : Qui est le personnage de Meryl Streep ? (spoilers)

Découvrez qui Meryl Streep joue dans la saison 3 de Only Murders in the Building. Spoilers.

La série Only Murders in the Building est de retour pour sa saison 3 avec un casting de guest stars en or. En effet, alors que Paul Rudd (Ant-Man) joue un acteur à grand succès dans la série, la grande Meryl Streep incarne un personnage à l’opposé d’elle : une actrice qui n’a jamais rencontré le succès.

Les deux premiers épisodes de la nouvelle saison du polar de Hulu sont maintenant disponibles sur Disney+ et le premier épisode s’ouvre sur une longue séquence de flashback présentant le nouveau personnage incarné par Streep, Loretta Durkin. Elle est fondamentalement l’exact opposé de Streep, en ce sens qu’elle n’a jamais eu sa grande percée … jusqu’à maintenant.

Nous découvrons Loretta enfant et regardons comment elle tombe amoureuse du théâtre et de la comédie musicale. En vieillissant, elle s’entraîne dur avec des cours de danse, de chant et de théâtre. Mais les années passent et les refus s’accumulent pour Loretta qui semble tout de même espérer décrocher un rôle. Au lieu d’abandonner, elle continue, et une audition fortuite pour jouer la nounou dans la pièce qui marque le retour d’Oliver (Martin Short) à Broadway va marcher. Quand elle termine son audition, il dit les mots qu’elle a attendu toute sa vie pour entendre : « Où étais-tu ?! »

Oliver caste immédiatement Loretta dans la production, et elle est ravie de rejoindre le casting, qui comprend la méga star de cinéma Ben Glenroy (Paul Rudd). Mais par la suite, Loretta a du mal, d’abord à la table de lecture, puis après la mort de Ben. Cette mort (sur scène) est temporaire puisque Ben aura une résurrection miraculeuse qui sera suivie d’une seconde (véritable) mort dans le tristement célèbre immeuble. Il devient clair qu’il n’y a pas vraiment d’amour entre Loretta et Ben, bien que nous ne sachions pas encore pourquoi. C’est ainsi qu’elle devient l’un des suspects principaux de son meurtre.

Only Murders in the Building est à voir chaque mardi sur Disney+.

Crédit ©Hulu