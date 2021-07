What If…? : Bande-annonce de la série animée de Marvel avec les super-héros du MCU

Découvrez la bande-annonce et une affiche pour What If…?, la nouvelle série d’animation Marvel Studios en août sur Disney+.

Disney+ vient de dévoiler l’affiche et la nouvelle bande-annonce de What If…?, une série d’animation qui, en changeant des évènements clés des films de l’Univers cinématographique Marvel, ouvre une myriade de possibilités. What If… ? met en scène des personnages emblématiques du MCU, dont Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger et Thor.

La série, scénarisée par AC Bradley et réalisée par Bryan Andrews, combine des séquences d’actions emblématiques des productions Marvel à des dénouements inattendus.

La bande-annonce explore le multivers de Marvel avec les voix familières des acteurs du MCU (pour la plupart), y compris Chadwick Boseman qui avait enregistré sa voix pour la série avant sa disparition tragique l’an dernier. Dans cette version alternative, T’Challa devient Star-Lord et non Black Panther et prend à la place de Peter Quill (Chris Pratt).

Un autre grand changement vient de Peggy Carter (Hayley Atwell). Au lieu de Steve Rogers (Chris Evans), c’est elle qui obtient le sérum de super-soldat et se transforme en capitaine Carter.

D’autres réponses aux questions, repérées dans la bande-annonce et l’affiche qui l’accompagne, incluent, Et si… Vision devenait Ultron ? Et si… Spider-Man avait la cape de lévitation du docteur Strange ? Et si… la vie de Killmonger n’était pas si tragique et qu’il devenait un héros ? Et si… la série de comics zombies de Marvel avait une adaptation ?

What If…? arrive le 11 aout prochain sur Disney+.

What If…? – La Bande-annonce VF

What If…? – La Bande-annonce VOST