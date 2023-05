Game of Thrones : La nouvelle série spin-off interrompue par la grève des scénaristes

La production de A Knight of the Seven Kingdoms The Hedge Knight, la nouvelle série spin-off de Game of Thrones, est interrompue par la grève des scénaristes.

De nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles sont actuellement touchées à des degrés divers par la grève en cours de la WGA qui a commencé au début de la semaine dernière.

Avec des scénaristes ayant posé leurs piquets de grève devant plusieurs studios et décors à travers les Etats-Unis, de nombreux projets connaissent des revers considérables. Selon un rapport de Deadline, l’un d’entre eux inclut désormais la prochaine série spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms The Hedge Knight. La production de la série s’arrête complètement pendant toute la grève, quelle que soit sa durée.

Sur son blog officiel, George R.R. Martin a relayé les dernières informations sur l’impact de la grève dans l’industrie, y compris la production de A Knight of the Seven Kingdoms, et a exprimé son soutien catégorique à ses collègues scénaristes et à quoi s’attendre dans les jours et les semaines à venir.

« La salle des scénaristes sur le spin-off de GoT A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night a fermé pour la durée … Personne ne voulait cela – aucun scénariste avec une once de sens, de toute façon – mais les producteurs, les studios, les chaines et les streamers ne nous ont pas laissé le choix… »

Martin ajoute qu’il ne se trouve pas à Los Angeles pour le moment, autrement, il aurait participé au piquet « comme je l’ai fait en 1988, » écrit-il. « Je veux déclarer publiquement mon soutien total, complet et sans équivoque à mon syndicat. »

Alors que The Hedge Knight fait face à des revers, il a été confirmé que la production de la deuxième saison de House of the Dragon n’était pas entravée par la grève. Les huit épisodes ont été écrits et réécrits, et le processus se poursuit comme prévu. Comme l’a noté George Martin également sur son blog :

« Les scripts des huit épisodes de la s2 ont tous été terminés il y a des mois, bien avant le début de la grève. Chaque épisode a fait l’objet de quatre ou cinq brouillons et de nombreuses séries de révisions, pour répondre aux notes de HBO, à mes notes, aux problèmes de budget, etc. Il n’y aura plus de corrections. »

Voici comment est décrite la série : « Un siècle avant les événements de Game of Thrones, deux héros improbables ont erré dans Westeros », lit-on dans la logline officielle. « Un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan le Grand (alias Dunk) et son petit écuyer, Egg. Situé à une époque où la lignée Targaryen détient toujours le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n’est pas encore sorti de la mémoire vivante, de grands destins, des ennemis puissants et des exploits dangereux attendent tous ces amis improbables et incomparables. »

Notez que les séries Stranger Things, Daredevil Born Again, Billions, Severance, Yellowjackets, Cobra Kai, Abbott Elementary, Evil, Loot, Hacks, Night Court, Unstable et Power Book III Raising Kanan, sont toutes aussi impactées par la grèves. Et la liste ne fait que commencer.

On attend d’avoir plus d’informations.

Source : Deadline / Crédit ©DR/HBO