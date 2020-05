Murder saison 6 : Un mort et la promo du final confirme le destin tragique d’Annalise ? (Spoilers)

L’avant dernier épisode tue encore un personnage et la promo du dernier épisode promet des réponses. Spoilers.

Alors que la série se termine la semaine prochaine, la saison 6 de How To Get Away With Murder tue encore un personnage. En effet, après la découverte de la semaine dernière sur Frank les tragédies se poursuivent.

Hannah Keating est la seule personne qui pourrait sortir Annalise de ses soucis judiciaires. Evidemment, elles se détestent mais Annalise trouve une parade pour qu’Hannah témoigne en sa faveur. Elle sait que Frank est le fruit de sa relation incestueuse avec Sam et il est clair qu’Hannah ne voudrait pas que ça s’ébruite. Annalise tente ainsi de se servir de cette information pour négocier auprès de l’avocat d’Hannah et réussir à passer un deal mais les choses vont rapidement déraper.

Bonnie, qui n’avait qu’un seul job, à savoir ne rien dire à Frank, a décidé de l’ouvrir quand il lui a révélé qu’il avait encore des sentiments pour Laurel qui a fait son retour et à témoigné à la barre. Elle a dit la vérité à Frank sur ses parents et la scène suivante, Hannah était morte. Est-ce un suicide comme dit le rapport de la police ou est-ce que Frank l’a tuée ?

En tuant un personnage si proche de la fin (pour info, Marcia Gay Harden n’apparait pas dans l’épisode), la série prend des risques mais elle est connue pour ça. Elle aime tellement ça qu’elle a introduit une nouvelle forme de narration dans l’épisode, celui d’un dialogue interne d’Annalise qu’on entend en voix off. On a ainsi un aperçu de la façon dont elle pense, de sa paranoïa et de son ego.

Dans le reste de l’épisode, Michaela prouve encore qu’elle est une traître et n’a aucun regrets et Connor est aussi un traitre mais au moins il se sent mal. Ces deux là continuent de trahir Annalise en se parjurant à la barre mais en plus ils se trahissent l’un l’autre. Au moins, Laurel revient et décide de dire la vérité. Elle balance les manigances du FBI.

La semaine prochaine, c’est la fin pour How to Get Away With Murder. Wes sera de retour et on devrait enfin savoir comment il est vivant. La promo semble aussi confirmer qu’Annalise est morte mais encore une fois, cette série adore les twists sortis de nulle part. On attend de voir si on aura vraiment des réponses à toutes nos questions et si le final sera satisfaisant.

How to Get Away With Murder saison 6 – Promo series finale